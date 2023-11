Tumore al pancreas, la città s’illumina di viola. Domani incontro pubblico con esperti

Illuminare di viola le città per fare luce sulle patologie oncologiche del pancreas. Questo l’appello lanciato da PanCrea, associazione di volontariato forlivese impegnata sul fronte delle patologie epato-bilio-pancreatiche e del tratto gastro-intestinale, in occasione della ’Giornata Mondiale sul tumore al pancreas’ che ricorre domani. Il Comune di Forlì ha scelto di aderire a ’Facciamo luce sul tumore del pancreas’, questo il nome della campagna di sensibilizzazione. La fontana di Piazza Ordelaffi, antistante il Palazzo della Prefettura sarà infatti illuminata di viola. Domani incontro pubblico sul tema con esperti nel salone comunale, trasmesso in live streaming sul sito dell’Ausl Romagna https:www.auslromagna.itgiornata-mondiale-tumore-pancreas