Tumore al seno, c’è la Passeggiata rosa

Nel mese della prevenzione e sensibilizzazione sul cancro al seno, a Castrocaro Terme e Terra del Sole va in scena domenica ‘la nostra prima passeggiata in rosa’, promossa da Prevenzione Donna Onlus di Forlì-Cesena. Il programma prevede alle ore 15 la registrazione dei partecipanti in piazza d’Armi a Terra del Sole, dove alle 15.30 è prevista la visita al rinascimentale Palazzo pretorio a cura della Pro loco medicea. Alle 16 il via alla passeggiata nel borgo, un’ora più tardi l’arrivo alla fortezza medievale di Castrocaro, al centro di un’altra visita guidata. A seguire l’apericena a cura della Pro loco della città termale.

La donazione minima per la partecipazione è di 10 euro. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di un taxi rosa per accompagnare le pazienti con problemi motori o che non possono guidare a fare terapie, al cinema, dall’estetista o semplicemente a far la spesa. La passeggiata in rosa è patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Per informazioni, preiscrizioni e aggiudicarsi i gadget dedicati all’iniziativa, inviare una messaggio WhatsApp ai numeri 338.3340945, 349.4369356 o 320.2779871 (www.prevenzionedonna.it).