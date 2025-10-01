Tumore al seno: "Ogni anno in provincia 362 donne malate. Il 91% sopravvive"

Ottobre porta con sé un messaggio che non si spegne: la prevenzione può cambiare la vita. È il mese in cui la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) ricorda alle donne l’importanza di conoscere il proprio corpo e di non rimandare controlli che possono fare la differenza.

La campagna ‘Nastro Rosa’, che quest’anno ha come testimonial nazionale la showgirl Elisabetta Gregoraci, torna per sensibilizzare contro il tumore al seno, la neoplasia che in Italia colpisce circa 60mila donne ogni anno. Il quadro locale conferma l’urgenza del tema: "In Emilia-Romagna – spiega Fabio Falcini, direttore del Dipartimento Oncoematologico dell’Ausl Romagna –, così come nella nostra provincia, il tumore al seno è la neoplasia più frequente tra le donne, seguito dal colon-retto e dal polmone. Ogni anno vengono diagnosticati 362 nuovi casi, pari al 28,8% del totale dei tumori. La sopravvivenza raggiunge il 91%, un dato leggermente superiore alla media regionale, che si attesta al 90%. A Forlì-Cesena le donne che aderiscono agli screening, nella fascia d’età compresa tra i 45 e i 74 anni, sono 65.807, pari all’81,6%, a cui si aggiungono tutte coloro che scelgono di sottoporsi a visite private. Qui c’è una radicata cultura della prevenzione".

Rimane però uno zoccolo duro di persone che non si fa visitare: "Spesso le pazienti raccontano le difficoltà di ottenere permessi dal lavoro, soprattutto nei casi di contratti precari, oppure i problemi legati agli spostamenti, in particolare per chi vive fuori città – sottolinea il medico –. Per questo le istituzioni potrebbero valutare soluzioni concrete, ad esempio l’organizzazione di mezzi pubblici gratuiti per chi presenta la lettera d’invito dello screening".

Accanto ai numeri e alle riflessioni sulla prevenzione, ottobre diventa anche un mese di gesti concreti. "Sabato – spiega Sandra Montalti, presidente della Lilt Forlì-Cesena –, allo stadio ‘Manuzzi’, i giocatori del Cesena Calcio porteranno sulla maglia il fiocchetto rosa, simbolo della manifestazione, durante la partita contro la Reggiana. Il 24 ottobre alle 19.30 l’Istituto alberghiero Artusi di Forlimpopoli ospiterà una cena solidale. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un dermatoscopio, strumento fondamentale per le diagnosi precoci di tumori della pelle" (per prenotazioni 380.2644741). A coinvolgere i più giovani sarà invece il contest social ‘Indossa il rosa’: "Pubblicando una foto con un accessorio rosa e taggando i profili Facebook e Instagram della Lilt Forlì-Cesena, si potrà promuovere la campagna e partecipare alla selezione delle immagini più significative, premiate con le spille del Nastro Rosa". Infine, a Forlì dal 17 al 19 ottobre verrà illuminato di rosa il Municipio a sostegno della campagna.

Il sostegno delle istituzioni arriva dall’assessora al welfare Angelica Sansavini, che ricorda: "La sanità è una delle eccellenze del nostro territorio, l’Amministrazione sostiene l’opera che la prevenzione porta. Oggi siamo qui per ribadire con forza alle donne di aderire agli screening: un atto di responsabilità prima di tutto verso se stesse oltre a essere una grande opportunità che ci viene offerta".

Valentina Paiano