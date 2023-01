Il tumore al pancreas e Vialli, l’esperto: “E’ stato forte. A Forlì un centro di ricerca che dà speranza”

Forlì, 8 gennaio 2022 – Si chiama adenocarcinoma pancreatico e non ha lasciato scampo a Gianluca Vialli, che pure ha lottato 5 anni prima di arrendersi. La sua morte ha riportato all’attenzione la gravità di una neoplasia tuttora classificata tra le più letali, dopo i tumori al polmone e al colon-retto che, però, sono molto più diffusi. Gianluca Vialli, il ricordo della moglie di Mihajlovic: “Sai quante partite lassù” Ne abbiamo parlato con Giorgio Ercolani, direttore del Dipartimento di Chirurgia di Forlì e professore di Chirurgia generale all’Università di Bologna, specializzato proprio nel trattamento dei tumori epato-bilio-pancreatici. Professor Ercolani, perché il tumore al pancreas è così aggressivo? "Perché è difficile da diagnosticare in anticipo e comincia a manifestare sintomi evidenti quando è già a uno stadio avanzato. Attualmente, soltanto il 20% dei pazienti viene sottoposto a intervento chirurgico: per tutti gli altri, l’aspettativa di vita non supera, di solito, i 12-13 mesi dal momento della diagnosi". Vialli, però, era stato operato. Come mai non è riuscito a salvarsi? "La chirurgia è un’arma senza dubbio valida ed è, al momento, l’unica speranza per chi è affetto da questa forma di neoplasia. Ma non è detto che sia la soluzione definitiva: nell’80% dei casi, i pazienti operati vanno...