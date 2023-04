Tumori al seno, parlano gli esperti

In occasione dell’8ª edizione della (H)Open Week sulla Salute della Donna, promossa da Fondazione Onda e Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, l’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs organizza una diretta Facebook sul proprio profilo istituzionale (@istitutotumoriromagna) con professionisti dell’equipe di patologia tumori al seno. Sarà occasione per informarsi ma soprattutto interagire con esperti in trattamenti innovativi e prospettive di ricerca.

Appuntamento dunque dalle 17 con il dottor Ugo De Giorgi, direttore della struttura complessa di Oncologia Clinica e Sperimentale in Terapie innovative e alte dosi, e il professor Pierfranco Conte, consulente scientifico. Le persone interessate potranno porre delle domande durante il dibattito, pubblicandole come commento alla diretta. "L’obiettivo è la promozione dell’informazione – precisano gli organizzatori – sulla prevenzione e della cura al femminile". L’Irst rientra nelle strutture identificate da Fondazione Onda con il Bollino Rosa. Un riconoscimento attribuito dal 2007 agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio ‘di genere’ nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali.