Tumori femminili, premio per l’assistenza

L’Ausl della Romagna ha ricevuto ieri a Roma un importante riconoscimento nazionale: gli ospedali di Forlì e Rimini, infatti, a Palazzo Giustiniani, presso il Senato, sono stati premiati perché capaci di offrire un’assistenza "umana e personalizzata alle donne colpite dai tumori dell’o-vaio e dell’endometrio".

La Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha presentato, nel corso del convegno ‘Percorsi di oncologia ginecologica a misura di donna’ una mappatura degli ospedali italiani con i Bollini Rosa, specializzati per la presa in carico dei tumori in questione. Le strutture ‘Morgagni-Pierantoni’ di Forlì e ‘Infermi’ di Rimini sono state riconosciute come capaci di offrire un know how efficace, che risponde alle necessità delle donne colpite da queste patologie, dall’impatto traumatico al disorientamento legato alla diagnosi. Un’iniziativa (realizzata col contributo dell’azienda biofarmaceutica Gsk) alla cui cerimonia di premiazione per l’Unità operativa di ginecologia e ostetricia di Forlì, diretta da Luca Savelli, sono intervenuti i dottori Paolo Maniglio e Andrea Amadori (foto).

Il cancro dell’ovaio, secondo i dati di Airtum (Associazione italiana registri tumori), colpisce una donna su 82 e sfugge alla diagnosi precoce. Si colloca al quinto posto per frequenza tra i tumori nelle donne con circa 8.700 nuovi casi all’anno in Italia, secondo Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro). La mappatura ha avuto l’obiettivo di identificare gli ospedali coi Bollini Rosa fra 130 strutture che hanno presentato la candidatura tramite un apposito questionario: la scelta poi avvenuta da parte di un apposito advisory board, che ha individuato 40 ospedali a misura di donna.

Gianni Bonali