Tumori, incontro sulla prevenzione. Cibo sano e informazione a braccetto

Questa sera alle ore 20.30 in Salone Comunale la Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (Fidapa) sezioni di Forlì e Cesena, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) provinciale, organizzano un incontro dal titolo ‘Genetica e alimentazione: alleate nella prevenzione’.

Durante la serata interverrà la genetista dell’Irst, Rita Danesi, che spiegherà le mutazioni e il rischio oncologico.

A seguire, toccherà all’oncologa del reparto di Prevenzione Oncologica, Lucia Bedei, che illustrerà come una corretta alimentazione possa aiutare a ridurre il rischio di numerose patologie.

"Lo screening oncologico, i sani stili di vita e l’importanza della comunicazione nell’insorgere delle malattie sono temi centrali nella prevenzione – dichiara Patrizia Graziani (foto), presidente di Fidapa Forlì –. Abbiamo promosso l’iniziativa con convinzione, ben sapendo che l’argomento tocca da vicino le donne affette da tumore al seno. Una neoplasia con oltre un milione di nuovi casi ogni anno nel mondo". Mirella Ravaglia, presidente della sezione cesenate aggiunge: "L’incontro è un contributo alla buona informazione nei confronti della diagnosi precoce e delle cure che oggi rappresentano un’arma potente contro i tumori".

Al termine della serata ci sarà anche spazio per le domande da parte del pubblico.

"La conoscenza è il primo strumento per prendersi cura della propria salute – sottolinea Sandra Montalti, presidente Lilt –. Questo evento vuole essere un’occasione concreta per farlo". L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: fidapaforli@gmail.com.