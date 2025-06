Turismo e benessere: "Valorizzare l’identità dell’entroterra"

Nella suggestiva cornice della chiesa dei Servi di Forlimpopoli, che fa parte del complesso di Casa Artusi, si è tenuto l’incontro pubblico ‘Turismo e benessere: nuove opportunità per l’Unione Forlivese’, promosso nell’ambito del progetto Ben-Essere, sostenuto dal Gal L’Altra Romagna. Ideatrice dell’iniziativa è stata la consigliera regionale Valentina Ancarani e sono intervenute Roberta Frisoni e Gessica Allegni, rispettivamente assessora regionale al turismo e alla cultura. "Al centro del confronto – spiega Ancarani – c’è l’idea di un turismo che valorizzi l’identità dell’entroterra, legato alla qualità della vita, all’ambiente, alle relazioni umane. Non un turismo di passaggio, ma un’esperienza che nasce da chi questo territorio lo vive e lo cura ogni giorno". Uno spazio significativo è stato dedicato alle nuove generazioni, al loro rapporto con l’ambiente e la comunità, e alla necessità di offrir loro strumenti e occasioni per fare impresa in modo sostenibile, innovativo e radicato nel territorio.

Sono state particolarmente preziose le testimonianze di chi, con approcci e linguaggi diversi, ha già intrapreso percorsi concreti in questa direzione: Roberto Casamenti (La Campanara), Fabio Cappelletti (Nel nome del pane), Mattia Biserni (studente universitario) e Serena Saltutti (fattoria didattica Ca’ Melia). Un contributo corale che ha confermato il benessere come leva di sviluppo territoriale. "Ben-Essere promuove salute, mobilità dolce, alimentazione consapevole e qualità della vita - ha sottolineato Luigi Barilari, ideatore del progetto -. Siamo ampiamente soddisfatti del livello di partecipazione, non solo in termini numerici ma anche per la qualità e la profondità degli interventi. L’impegno delle due assessore presenti, che hanno condiviso e sostenuto con convinzione il progetto, rappresenta un riconoscimento importante per un percorso nato dal basso, volto a valorizzare le nostre comunità. Già in questa fase iniziale si stanno concretizzando segnali importanti di sostegno, che ci incoraggiano a proseguire con determinazione su questa strada".

Matteo Bondi