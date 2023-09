Turismo e Don Giovanni Verità, ecco i nuovi portali web per conoscere il paese

Nel Comune di Modigliana sono attivi due nuovi portali web: www.modiglianaturismo.com e www.bafmodigliana.it, grazie alla Regione che ha scelto di cofinanziare il progetto ’www.bibliotecadongiovanniverita.it – la porta digitale per la conoscenza’. Il primo è uno snodo tra le pagine web dell’ente per una navigazione intuitiva tra i portali, agevolando la ricerca di informazioni utili alla fruizione del patrimonio artistico, librario e documentale del Comune e delle manifestazioni come Sangiovese in festa, Cena multietnica, Festival dei Sentieri Agrourbani, Feste dell’800, Non solo kiwi, Zoc ed Nadel. Le associazioni locali potranno fornire all’indirizzo [email protected] le manifestazioni programmate per aggiornare la pagina web. Baf è il sito dedicato alla biblioteca Don Giovanni Verità del Comune e dell’Accademia degli Incamminati e all’Archivio storico e fototeca. Pagina web oggetto di un ulteriore ampliamento in conseguenza al bando Pnrr che ha premiato il progetto ’Biblion - uno spazio accessibile per libri fisici e digitali’. Autori del progetto sono: Lucia Fabbri per la programmazione e lo sviluppo web; Linda Valtancoli progettazione immagine coordinata e layout; Christian Chillico per le fotografie di spazi e patrimonio della Biblioteca, Archivio Storico e Fototeca.

Giancarlo Aulizio