Turismo ed errori: Forlì merita di essere esclusa?

Gentili Maria Grazia, Alessandro e Cristina, nella vostra presa di posizione ci sono spunti interessanti e affermazioni invece, a mio avviso, inaccettabili. Comincio con l’esplicitare la mia posizione: sul Carlino di ieri ho elencato gli errori che la città ha commesso sul turismo. Ma davvero gli altri sono finiti in quel documentario perché sono più bravi di noi? Davvero – secondo la vostra logica – sono più bravi a Montetiffi a promuovere le teglie di terracotta di quanto la Fondazione riesca a far conoscere le mostre del San Domenico? La Pietra di Bismantova, nell’Appennino reggiano, è davvero più bella della Campigna o della cascata dell’Acquacheta? Come giustificare che tra i 50 tesori ci sia in generale "la città di Bologna", una volta che a parte sono stati elencati piazza, due torri, zona universitaria e San Luca? Allora mi pare evidente che sì, Forlì ha commesso degli errori, ma li paga a prezzo più caro rispetto agli altri. E soprattutto: l’Apt regionale che ha "coordinato" il progetto (è il verbo utilizzato dalla stessa agenzia) serve appunto ad accompagnare le realtà locali nella loro promozione e valorizzazione, superando i limiti fisiologici degli enti più piccoli. Per cui, se Forlì ha delle lacune, l’Apt dovrebbe aiutarla: non è esattamente ciò che è accaduto. E, se si ha l’onestà intellettuale di ammettere che non tutto è stato fatto bene, segnalare che il video tedesco contiene palesi sottolutazioni non è fare il "Calimero".

Entriamo più nel merito. Non so a quanto risalga la lamentela dei musei chiusi. Di certo il San Domenico è aperto 7-8 mesi l’anno. Per la verità Forlì sta ipotizzando di aprirne di nuovi. Conosco la protesta: restano chiusi quello archeologico, quello del teatro, la civiltà contadina eccetera. Ovviamente ogni contenitore culturale dovrebbe essere funzionante. Ma, se si arriva a dubitare dell’attrattività delle grandi mostre, consentitemi di escludere che possano essere questi i motivi che spostano i visitatori da fuori regione. Ancora: le grandi mostre non sono più locali? Vero, da circa 10 anni. È rimasto comunque un forte segno distintivo: se pure non parlano più di Forlì, sono mostre ‘made in Forlì’, ovvero tutte originali, si possono vedere solo qui. Con buona pace del concetto che di "grandi esposizioni d’arte è piena l’Italia", quelle del San Domenico sono state più volte premiate come migliori mostre al mondo a seconda dell’argomento. Che poi, leggendo i titoli di questi 10 anni... Dante non aveva legami con Forlì? Oppure Forlì non aveva nulla a che spartire con l’Ottocento? Dicono niente i nomi di Aurelio Saffi, Silvestro Lega, don Giovanni Verità? Che Forlì non sia riuscita a costruirci sopra un’attrattiva turistica permanente è incontestabile. Ed è ciò su cui si può e deve lavorare da ora in poi. Dobbiamo però ripartire dall’orgoglio di ciò che siamo e abbiamo. A dire che valiamo poco ci pensano già altri.