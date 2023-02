Turismo in ripresa o no? Le due facce della medaglia

I numeri in quanto tali sono indiscutibili, ma si può ragionare magari sulle riflessioni, anche in seguito alle polemiche scaturite dal documentario tedesco che ha escluso il Forlivese dai 50 luoghi da vedere in Emilia-Romagna. La statistica in effetti segnala un bicchiere a metà. L’assessore Andrea Cintorino ha scelto la parte piena, parlando di "riscontri superiori alle aspettative"; il lettore ha notato l’altra metà, perché il calo degli introiti dai soggiorni, rispetto al 2019, è stato molto netto: da 255mila euro a 170mila. Tuttavia è vero che dopo quello che è accaduto dal 2020, i movimenti non sono ripresi ovunque con gli stessi flussi di prima. E se nella riviera romagnola la scorsa estate molti operatori turistici hanno brindato per il buon andamento, ci sta che Forlì non abbia ancora intercettato un recupero altrettanto positivo. Il tema però è quello emerso dopo le discussioni innescate dal video andato in onda su una tv tedesca: il nostro territorio quali pacchetti turistici e quali occasioni per restare a dormire almeno una notte offre al viaggiatore che arriva da lontano? Questa è la domanda che ancora non trova risposte convincenti e alcuni articoli proposti dal Carlino, nei giorni scorsi, hanno individuato le iniziative e i personaggi che dovrebbero essere valorizzati per renderci più attrattivi.