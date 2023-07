Turismo in sella, le mappe delle reti locali e europee

Franco

Fiorini *

Oltre che per i normali spostamenti quotidiani, si può usare la bicicletta anche per il turismo e il tempo libero.

Vi sono itinerari che permettono di visitare la zona in cui si vive, oppure le regioni italiane e gli altri Paesi europei. Si possono scegliere percorsi di una singola giornata o di più giorni, eventualmente raggiungendo la località di partenza in treno.

Sui treni Intercity è possibile prenotare il posto per la bicicletta, mentre tutti i Regionali dispongono di alcune carrozze dotate di stalli per le biciclette. In alcuni casi, come per la pista ciclabile delle valli di Fassa e Fiemme, vi è un servizio di autobus per il trasporto delle biciclette.

L’elenco dei percorsi che viene proposto in questo articolo non pretende di essere esaustivo, ma fornisce indicazioni e stimoli per approfondire l’argomento. Eurovelo (www.eurovelo.com) è la rete ciclabile europea sviluppata da Ecf (European Cyclists’ Federation) che ha lo scopo di individuare percorsi ciclabili di lunga percorrenza che attraversano il continente europeo.

Quattro sono quelli che si incontrano in Italia (per esempio la Sun Route, che parte da Capo Nord e arriva a Capo Passero). Nel sito è possibile scaricare la traccia gpx dei percorsi e informazioni sugli stessi.

Bicitalia (www.bicitalia.it) è la rete ciclabile italiana con venti ciclovie di media e lunga percorrenza spesso sovraregionali. Anche in questo caso nel sito sono disponibili tracce gpx e informazioni. Così come i percorsi di Eurovelo, neanche quelli di Bicitalia sono stati tutti completati; è quindi opportuno, prima di partire, verificare lo stato reale del percorso. Assieme a queste reti di livello superiore vi sono quelle a livello regionale o locale. Nella zona di Forlì, per esempio, partendo da piazza Saffi, ci sono percorsi che permettono di visitare i dintorni della città e alcune attività agricole con degustazione di prodotti (www.digibike.itforli-bike-food). Per chi viaggia in bicicletta è importante sapere se vi sono strutture ricettive che offrono servizi a favore dei ciclisti (parcheggi protetti, possibilità di manutenzione, noleggi, ecc.). Albergabici (www.albergabici.it) ha l’obiettivo di fornire proprio queste informazioni.

* componente del direttivo

Fiab Forlì

(Amici della Bbcicletta)