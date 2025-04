Turismo, iniziano i mesi clou. Ritratti, già 35mila visitatori. E cresce l’occupazione

Il turismo non è solo movimento. È anche capacità di attrarre, incuriosire, accogliere. E, magari, lasciare il segno. Forlì sta cercando di percorrere proprio questa strada, spinta da una crescente consapevolezza del proprio patrimonio culturale. A fare da motore, specie quando inizia la primavera, dalla Pasqua odierna alle feste civili, è sicuramente il San Domenico.

La nuova esposizione ‘Il ritratto dell’artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie’, che raccoglie oltre 200 capolavori provenienti da tutta Europa, esplora il tema dell’immagine di sé nell’arte: dal mito di Narciso che si specchia nell’acqua fino ai giorni nostri, dove la bramosia del guardarsi passa attraverso uno smartphone. "La media settimanale di visitatori è finora di 4mila persone – spiega Gianfranco Brunelli, direttore delle grandi mostre – per un totale, dall’apertura del 21 febbraio, di circa 35mila utenti. Le visite prenotate ma non ancora fruite invece sono 25mila". Tra ieri e la giornata di domani sono attesi circa 3mila ingressi, concentrati nei due pomeriggi di festa. "Questa mostra attira in modo particolare i gruppi – continua il direttore – e stiamo osservando un calo dell’età media del pubblico, una tendenza già visibile negli anni scorsi. Il tema dell’immagine, fino ad arrivare al selfie, avvicina in modo naturale i più giovani". A conferma della vocazione turistica, il San Domenico punta sulle festività pasquali per rilanciare l’offerta sulla mostra con tre guide ad aggregazione libera in programma per oggi alle 16.40 e domani alle ore 11 e 16.20 (il costo è di 5 euro a persona oltre il biglietto d’ingresso; per prenotazioni: 0543.36217).

Lo Iat – ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica – ha registrato, nell’ultimo trimestre del 2024, oltre 400 accessi allo sportello. La maggior parte dei visitatori proviene dall’Italia, ma non mancano ospiti europei, soprattutto da Germania, Spagna e Svizzera, ma anche qualcuno (seppur sporadico) da oltreoceano, in particolare da Stati Uniti e Australia. Nel 2024 – cifra che si mantiene costante – la tassa di soggiorno ha fruttato 220mila euro alle casse del Comune di Forlì.

La città ha molto da offrire. Tra i luoghi da scoprire c’è la Rocca di Ravaldino, tornata accessibile l’anno scorso dopo un lungo periodo di chiusura. Una fortezza che può diventare una tappa affascinante nei percorsi culturali cittadini. Un altro tassello importante per il turismo è l’aeroporto ‘Ridolfi’, operativo con alcuni collegamenti nazionali e internazionali. Sebbene non ancora una grande realtà in termini di numeri, è uno strumento utile per attrarre nuovi visitatori o come punto di transito per chi vuole proseguire verso la riviera. Spinta dall’ambizione di valorizzare il binomio sempre più stretto tra arte e turismo, Forlì – insieme a Cesena – ha deciso di mettersi in gioco per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, che coincide con la celebrazione dei 600 anni dal miracolo della Madonna del Fuoco, patrona della città.

La promozione del territorio ha ripercussioni positive anche sull’occupazione. Secondo i dati della Camera di Commercio della Romagna, in provincia si prevedono 910 nuovi ingressi nel solo mese di aprile per il comparto alloggio, ristorazione e turismo, cioè un quarto delle 3.680 assunzioni complessive. Il settore turistico, in particolare, è composto per il 90% da microimprese, con circa 5 addetti in media, ed è caratterizzato da una forte frammentazione e una dipendenza dai contesti territoriali. Nello specifico, il 46% delle aziende si trova in aree culturali, storiche, artistiche mentre il 42% in località balneari.

Forlì ha tutto per piacere: un centro storico a misura d’uomo, grandi mostre, monumenti storici e perfino un aeroporto pronto a collegarla al resto d’Europa. Eppure, chi arriva, spesso si ferma appena il tempo di una passeggiata e una visita al San Domenico, prima di ripartire. Il turismo c’è, cresce, anche nel numero dei pernottamenti (secondo l’Istat sono stati 276mila nel 2024, +24% rispetto al 2019; da 2 notti siamo passati a 2,85). Ma resta ancora da costruire quell’identità forte e strutturata che trattenga davvero le persone, trasformando una gita in un soggiorno vero e proprio. Una dinamica che limita l’impatto economico su ristorazione, strutture ricettive e commercio locale.