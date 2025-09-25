Turismo lento a S. Sofia. Ecco il festival ’Ecomotiva’

‘Ecomotiva. Un festival in cammino’ arriva a Santa Sofia per un fine settimana all’insegna del turismo lento, alla scoperta del territorio e alla convivialità. L’evento è promosso dal Rifugio Trappisa di Sotto in collaborazione con il Comune, e il sostegno di Romagna Acque, Bcc Romagnolo, Falterona 1654 e 10 tra associazioni e attività.

Si parte domani con un appuntamento culturale e si prosegue sabato con trekking, Ebiking, laboratori, stand e grande musica serale. Domani alle 21, al Cocker&Cocktail Bar sarà presentata a cura di Sophia in libris la ristampa del libro ‘L’ultimo lupo di Strabatenza’ di Gian Maria Cadorin arricchita dalle illustrazioni di Alberto Santi e da contenuti inediti su progetto a cura di Edizioni Trappisa di Sotto. Modera il giornalista del Carlino Oscar Bandini.

Molto ricco e variegato il programma di sabato: Tour per bambini al Centro visite del Parco a cura di Atlantide, laboratorio per bambini con SpazioArte e di stampa con Peromatto. Saranno presenti bancarelle artigianali ed espositori legati al territorio e al turismo lento; stand gastronomici a cura di Pro Loco Santa Sofia, Gruppo Escursionistico la Lama e Rifugio Trappisa di Sotto. Inoltre sarà presentata la mappa ‘Guida alla scoperta dei dintorni di Santa Sofia e delle sue frazioni a cura di Tour de Bosc oltre al confronto su ‘Escursionismo consapevole e sostenibile’, conversazione con rappresentanti del Parco nazionale, Soccorso Alpino, Cai sezione di Forlì e a Tour de Bosc che presenta un progetto di escursionismo locale.

Sempre sabato saranno ben 8 le escursioni guidate gratuite: Anello di Villaneta; percorso azzurro a Monterosso; percorso viola Corniolo - Lago Poggio Baldi; percorso rosa Parco Fluviale – Rondinaia; percorso blu – Percorso urbano; percorso marrone – Torre Poggio Galmino; percorso verde – Biserno; percorso arancione – Collina di Pondo - Eccidio delle Sodelle in collaborazione con Anpi, Tour de Bosc, scuole medie di Santa Sofia e commemorazione ore 11,30 con Comune di Santa Sofia e Galeata. Inoltre sempre sabato due percorsi guidati in eBike: percorso lilla eBike - Santa Sofia - Poggio Baldi e percorso bordeaux eBike - Passo del Vinco - Poggio alla Lastra - Santa Sofia.

Si chiude la giornata in musica al Parco della Resistenza dalle 20 con il concerto ‘Lo straniero’ (Etichetta La Tempesta) e, a seguire, musica live e DJ set Rumors fino alle 24 in collaborazione con la Pro loco. Tutte le attività sono gratuite. Si consiglia abbigliamento adeguato alle escursioni e prenotazione anticipata laddove richiesta. Per aggiornamenti sul programma, seguire i canali ufficiali di Trappisa di Sotto (trappisa.it/ecomotiva-festival) dove è possibile iscriversi alle varie attività in programma.