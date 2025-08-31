’Turismo Responsabile’ sbarca in val Bidente

La Valle del Bidente ospita per la prima volta una tappa di ‘IT.A.CÀ 2025 il Festival del Turismo Responsabile’ dal 5 al 7 settembre dove protagonisti saranno Civitella, Galeata e Santa Sofia, con tre giornate di esperienze immersive tra natura, cultura e comunità. "Il tema di questa edizione – precisano gli organizzatori - è ‘Custodire il futuro – Dalle scelte di oggi il volto del domani’. La tappa romagnola è coordinata da Cim Onlus – Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione. In programma trekking, laboratori per bambini, passeggiate botaniche e foraging, corsi di cucina tradizionale, escursioni in canoa, osservazioni astronomiche e bagni sonori tra gli alberi, per promuovere una nuova relazione tra esseri umani e ambiente. Il nostro – aggiungono – è un invito a viaggiare con lentezza, riscoprendo il valore della natura, delle comunità e dei saperi locali. Il festival è nato nel 2009 a Bologna, da Yoda aps, Nexus Emilia Romagna e Cospe onlus. Negli anni ha creato una rete importante che oggi conta oltre 700 realtà locali, nazionali e internazionali. È il primo e unico Festival in Italia – concludono – che si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica in un’ottica sostenibile".

Nel 2018 ottiene un riconoscimento importante per l’eccellenza e l’innovazione nel turismo da parte dell’Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite). Lungo e qualificato l’elenco delle associazioni, Pro loco e delle attività che collaborano e i patrocini tra i quali spiccano quelli di Legambiente, Piccola Grande Italia, Visit Emilia Romagna, Altreconomia, Borghi Autentici, Rai, Plein Air, GreenMe, Focus, Dove, OrticaLab, EcoBnb, Itinerari & luoghi e i Comuni coinvolti. Venerdì 5 settembre si parte a Civitella dalle 15 all’agriturismo Campo Rosso con ‘La via dei flussi’, foraging e passeggiata botanica, agri aperitivo a km0 e concerto di musica popolare oltre all’incontro alla sala della Rocca di Civitella ‘Cosa ci dicono gli alberi’. Sabato 6 a Santa Sofia escursione di Tour de Bosc ‘Lungo i sentieri nascosti di Santa Sofia’, laboratorio ‘Mani in pasta’, escursione in canoa sul lago di Ridracoli e Astro Trek dalle 19,30. Si chiude domenica 7 al Castello di Cusercoli (lezione di yoga e bagno sonoro con il suono degli alberi, colazione e camminata sulle colline a cura della Pro loco). A Galeata alle 16,30 trekking ‘Quel che il paesaggio ricorda’. Le attività sono a numero chiuso, prenotazione obbligatoria: 371.5900030; info@cimonlus.it.

Oscar Bandini