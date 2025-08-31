Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiBologna-ComoSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
Cronaca’Turismo Responsabile’ sbarca in val Bidente
31 ago 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. ’Turismo Responsabile’ sbarca in val Bidente

’Turismo Responsabile’ sbarca in val Bidente

Il festival nato a Bologna per la prima volta vedrà protagonisti Civitella, Galeata e Santa Sofia, con tre giornate di esperienze immersive

Il festival nato a Bologna per la prima volta vedrà protagonisti Civitella, Galeata e Santa Sofia, con tre giornate di esperienze immersive

Il festival nato a Bologna per la prima volta vedrà protagonisti Civitella, Galeata e Santa Sofia, con tre giornate di esperienze immersive

Per approfondire:

La Valle del Bidente ospita per la prima volta una tappa di ‘IT.A.CÀ 2025 il Festival del Turismo Responsabile’ dal 5 al 7 settembre dove protagonisti saranno Civitella, Galeata e Santa Sofia, con tre giornate di esperienze immersive tra natura, cultura e comunità. "Il tema di questa edizione – precisano gli organizzatori - è ‘Custodire il futuro – Dalle scelte di oggi il volto del domani’. La tappa romagnola è coordinata da Cim Onlus – Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione. In programma trekking, laboratori per bambini, passeggiate botaniche e foraging, corsi di cucina tradizionale, escursioni in canoa, osservazioni astronomiche e bagni sonori tra gli alberi, per promuovere una nuova relazione tra esseri umani e ambiente. Il nostro – aggiungono – è un invito a viaggiare con lentezza, riscoprendo il valore della natura, delle comunità e dei saperi locali. Il festival è nato nel 2009 a Bologna, da Yoda aps, Nexus Emilia Romagna e Cospe onlus. Negli anni ha creato una rete importante che oggi conta oltre 700 realtà locali, nazionali e internazionali. È il primo e unico Festival in Italia – concludono – che si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica in un’ottica sostenibile".

Nel 2018 ottiene un riconoscimento importante per l’eccellenza e l’innovazione nel turismo da parte dell’Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite). Lungo e qualificato l’elenco delle associazioni, Pro loco e delle attività che collaborano e i patrocini tra i quali spiccano quelli di Legambiente, Piccola Grande Italia, Visit Emilia Romagna, Altreconomia, Borghi Autentici, Rai, Plein Air, GreenMe, Focus, Dove, OrticaLab, EcoBnb, Itinerari & luoghi e i Comuni coinvolti. Venerdì 5 settembre si parte a Civitella dalle 15 all’agriturismo Campo Rosso con ‘La via dei flussi’, foraging e passeggiata botanica, agri aperitivo a km0 e concerto di musica popolare oltre all’incontro alla sala della Rocca di Civitella ‘Cosa ci dicono gli alberi’. Sabato 6 a Santa Sofia escursione di Tour de Bosc ‘Lungo i sentieri nascosti di Santa Sofia’, laboratorio ‘Mani in pasta’, escursione in canoa sul lago di Ridracoli e Astro Trek dalle 19,30. Si chiude domenica 7 al Castello di Cusercoli (lezione di yoga e bagno sonoro con il suono degli alberi, colazione e camminata sulle colline a cura della Pro loco). A Galeata alle 16,30 trekking ‘Quel che il paesaggio ricorda’. Le attività sono a numero chiuso, prenotazione obbligatoria: 371.5900030; info@cimonlus.it.

Oscar Bandini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoAmbiente