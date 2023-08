Turismo, si torna a sorridere "Pienone, ora si riparino le frane"

di Quinto Cappelli

"Dopo la brutta batosta delle frane a maggio, ci stiamo riprendendo bene, sia nella ristorazione sia nell’accoglienza alberghiera. Anzi, a Ferragosto abbiamo fatto il pieno e per il resto di questo mese e per settembre e ottobre abbiamo più richieste delle nostre possibilità". Giuseppe Perini, patron del ristorante di Fiumicello, in quel di Premilcuore, racconta con soddisfazione la tenuta e la ripresa del turismo in Appennino e nella valle del Rabbi, notando però "che non si trova il personale di servizio e le nostre attività si salvano, grazie ad una conduzione famigliare".

Ma che cosa cercano i turisti, nell’Appennino forlivese, in gran parte simile a quello di Premilcuore? Risponde ‘il re della cucina e dell’accoglienza’ di Fiumicello: "Il verde, la tranquillità, le bellezze naturali e la buona cucina, dove a Fiumicello trionfano quest’anno a gran richiesta spezzatino di somarino in primis e di cervo in secondis". Fiumicello, come San Benedetto e Tredozio vantano anche le porte d’ingresso al Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

Passando alla valle del Montone, la titolare del Resort Corte San Ruffillo di Dovadola, Sara Vespignani, racconta di un "Ferragosto col pienone nel ristorante, camere e piscina". Poi aggiunge: "Per il resto noi ci salviamo con i matrimoni, con prenotazioni tutti i weekend fino alla fine di ottobre".

Anche presso Corte San Ruffillo, i turisti (50% stranieri, in aumento) "cercano relax, confort, piscina e qualità delle proposte".

Seguendo la valle verso Firenze, Matteo Cameli del ristorante e albergo diffuso Al Vecchio Convento di Portico racconta: "In agosto abbiamo lavorato, ma con un leggero calo di presenze straniere. Però speriamo in settembre e ottobre, perché noi in cucina lavoriamo molto col tartufo bianco e questa’anno ci aspettiamo una grandissima stagione, annunciata con successo da una raccolta eccellente di tartufo nero poco tempo fa".

Cameli manifesta però un "grande timore di tutta la categoria": "Che non siano messe in sicurezza le strade franate prima della brutta stagione".

Angela Frassineti, titolare del camping Acquacheta di San Benedetto in Alpe (il paese più turistico della valle ai piedi della cascata dantesca dell’Acquacheta), racconta "un buon Ferragosto, con campeggio e ristorante pieni", ma esprime anche il timore condiviso dell’ombra "che non siano sistemate le strade franate prima dell’autunno-inverno, col rischio che passino sui media le notizie della chiusura delle strade, come è avvenuto nei mesi precedenti".

Conclude la responsabile del camping: "Comunque ancora per alcuni mesi abbiamo camping e ristorante prenotati nei weekend". Passando alla valle del Tramazzo e a Tredozio, Oriana Valmori, che gestisce col marito Giuseppe Monti il ristorante del Monte Busca, racconta di un "Ferragosto col pienone molto positivo, tanto che restiamo aperti a pranzo e a cena tutti i giorni fino al 27 agosto". Dopo una breve pausa, "riapriremo tutti i weekend dal 9 settembre, già con tante prenotazioni".