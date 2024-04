Turisti non per caso. La città ora è attrattiva

Forlì, ormai da qualche anno, può definirsi ‘città turistica’, soprattutto – ma non solo – grazie all’impatto delle grandi mostre. Quantificare, però, l’impatto turistico sul territorio non è così semplice.

Per provare almeno in parte a farlo, è possibile fare riferimento ai dati raccolti nel focus dell’osservatorio regionale Ires sul turismo in regione. Per quanto riguarda le variazioni assolute e percentuali dal 2019 al 2023 nei Comuni principali mete turistiche dell’Emilia-Romagna, Forlì registra un segno negativo negli arrivi, ma registra una forte crescita nelle presenze: gli arrivi nell’anno appena trascorso, infatti sono 11.585 in meno rispetto al 2019 (-10,6%), mentre per quanto riguarda le presenze, invece, il numero è in positivo: 47.794, +21,5.

I dati vanno tradotti nella tendenza dei turisti – pure in calo – di trattenersi più a lungo rispetto al passato: un risultato importante per una città dove il turismo è sempre stato prevalentemente ‘mordi e fuggi’ e limitato a una sola giornata.

Nell’elenco compare anche il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che vede un ulteriore calo rispetto a un già non troppo roseo recente passato: gli arrivi sono 1.821 (ovvero -9,72%). Le presenze sono inferiori al 2019 di 11.361 (-18,58%). Con l’aumentare della durata del soggiorno di chi arriva a Forlì, sta crescendo anche il numero di alloggi messi a loro disposizione: segno che c’è chi sta investendo proprio sul settore turistico.

Osservando le variazioni del numero dei posti letto nelle strutture ricettive dal 2014 al 2022, troviamo che i posti letto sono cresciuti in totale di 86 unità (+5,6%). Nella tabella c’è anche una voce che fa riferimento a posti letto in alloggi in affitto che mostra come dal 2014 sono aumentati di 141 unità: addirittura il 276,5% in più.