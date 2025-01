Tutela ambientale: corsi di fotografia etica

Sono già aperte le iscrizioni alla terza edizione del progetto ‘Conservation Photography - Fotografia etica per la tutela ambientale’ promosso dal Parco nazionale e diretto dai fotografi e filmmaker Isacco Emiliani e Matteo Luciani di Immagine terra. "Un importante progetto con cui, insieme al Parco nazionale, trasmetteremo conoscenze e rispetto di habitat, animali e vegetali attraverso l’uso consapevole della fotografia non solo. Tutto questo attraverso la realizzazione di workshop immersivi, che hanno come principale scopo quello di far vivere esperienze di profonda connessione e condivisione avvolte nell’autenticità e nella bellezza delle foreste dell’appennino tosco-romagnolo che racconteremo attraverso storie incentrate sulla tutela e valorizzazione ambientale". Emiliani ha una lunga esperienza sul campo- non solo in Italia e in Europa, ma anche in Amazzonia. Sugli ambienti del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna ha realizzato insieme al nonno- Antonio Panzavolta, il libro d’arte in serie limitata ‘Ottantuno’ con la casa editrice NutsForLife e Tipografia Altedo, con il supporto e la collaborazione del Parco nazionale e del Jane Goodall Institute.

Il libro racconta sette anni di cammini notturni di Isacco e suo nonno alla ricerca dei grandi alberi della loro terra per raccontare e trasmettere con la fotografia il valore dei grandi testimoni verdi. Le date dei quattro workshop sono: 15-16 febbraio Acquacheta e Alta Valle del Tramazzo; 26-27 aprile Monte Falterona, Camaldoli e Monte Penna; 4-6 luglio Bertesca, Trappisa, Casanova dell’Alpe; 8 -9 novembre La Verna. Oltre alle attività formative, i workshop prevedono l’intervento del personale dell’Ente Parco, che illustrerà le metodologie per valutare l’incidenza delle attività di fotografia naturalistica nel territorio dell’area protetta. Info e prenotazioni: gestione@parcoforestecasentinesi.it.

Oscar Bandini