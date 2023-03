"Tutelare i negozi di abbigliamento in centro"

I negozi di abbigliamento e calzature vivono da tempo un periodo di difficoltà, tanti chiudono anche a Forlì e Federmoda lancia l’allarme. "La salvaguardia del centro storico passa anche dalla tutela dei negozi della moda, attori fondamentali per il processo di riqualificazione urbana da tempo auspicato – dice Roberto Vignatelli (foto a fianco), presidente Federmoda Forlì-Cesena –. La moda è linfa vitale per il tessuto urbano. Oltre a essere un vivace comparto capace di creare nuovi posti di lavoro funge da calamita per i centri cittadini in termini di acquisti. I consumatori, nonostante il proliferare dei centri commerciali dove si susseguono vetrine spesso di multinazionali, sono attenti alla qualità e all’originalità che viene garantita soprattutto dai piccoli esercenti".

Vignatelli sottolinea che "l’attenzione alla manifattura è un valore irrinunciabile per i negozianti che rendono, così, i loro negozi non un mero spazio fisico in cui fare acquisti ma luoghi di grande valenza sociale dove, ogni giorno, viene creata cultura con i propri prodotti. Si tratta di uno strumento di crescita per il nostro territorio minacciato dalla desertificazione commerciale". Ed ecco allora l’appello rivolto alle istituzioni. "Sostenere le piccole medie imprese che scelgono di investire nel centro storico è, dunque, una responsabilità di tutti e trova nelle associazioni di categoria il primo alleato. Significa salvaguardare un patrimonio di identità e cultura collettiva che ora può trovare un aiuto aggiuntivo nelle risorse del Pnrr".