’Tutta la stanchezza del mondo’ con la Tesio

Il cartellone ‘Donne che spettacolo!’ promosso in occasione della Giornata internazionale della Donna dalle associazioni forlimpopolesi coordinate dal Comune propone per questa sera lo spettacolo teatrale ‘Il settimo giorno lui si riposò, io no’ di Andrea Mirò ed Enrica Tesio al Teatro Verdi, alle ore 21.

Lo spettacolo muove dal presupposto che siamo tutti vittime di una stanchezza pressoché cronica. O crediamo di esserlo. Non molti anni fa perfino il Papa decise di mollare, perché troppo stanco. Nessuno di noi, invece, può dimettersi dalle proprie quotidiane stanchezze. Questo è anche il punto di partenza dell’esplorazione che Enrica Tesio, blogger e autrice, compie in ‘Tutta la stanchezza del mondo’ (Bompiani, 2022), ironico diario privato di fatiche collettive: la fatica delle madri, quella da social, la stanchezza della burocrazia, del diventare adulti, perfino la stanchezza della bellezza.

Dalla pagina al palcoscenico il salto è breve e obbligato. Perché noi siamo il popolo del multitasking che diventa ‘multistanching’. Siamo quelli che scorrono le pagine dei social per misurare le vite degli altri, quelli che riempiono di impegni i figli per paura di non stimolarli abbastanza, quelli che la sera si portano il computer in camera da letto per guardare una serie e intanto rispondere all’ultima mail.

Quelli che, per riposarsi, si devono concentrare. Il settimo giorno lui si riposò, io no, non è soltanto uno spettacolo: "è una seduta di autoaiuto, un monologo sulla vita di una donna come tante, ma con occhiaie uniche nel suo genere!".

A fare da contrappunto alle parole argute e piene di humour di Enrica Tesio sono le musiche eseguite dal vivo da Andrea Mirò: una selezione di musiche originali e brani di grandi autori in cui la visione slow della vita si interseca, e si contrappone, alla frenesia dei tempi moderni esprimendo una prospettiva totalmente diversa, avulsa, distante e, probabilmente, salvifica. Da Rino Gaetano a Giorgio Gaber, da Enzo Del Re a Niccolò Fabi, fino a Lucio Dalla passando attraverso i brani della stessa cantautrice astigiana: una trama fatta di sonorità raffinate e suggestioni poetiche per celebrare, in musica, un elogio alla lentezza.

Il racconto, a due voci, di due donne straordinariamente talentuose per uno spaccato, attualissimo e incredibilmente ironico, del nostro tempo. Intero 20 euro, ridotto 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0543 1713530 – 3397097952 – 3479458012 - info@teatrodelleforchette.it.