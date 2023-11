Tutta la storia dell’Aeronautica. Caproni di Predappio

Oggi alle 18.30 in corso Garibaldi 80 all’Associazione Aurora verrà presentato il libro ’L’aeronautica Caproni-Predappio’, che ricostruisce per la prima volta, in maniera sistematica e approfondita, la storia dell’Aeronautica Caproni di Predappio.

Interverranno gli autori Giancarlo Gatta, Luca Lambruschi, Giacomo Mariani D’Altri, Franco Moschi e Pietro Valpiani. A moderare l’incontro, Claudio Servadei.

Al termine della presentazione sarà possibile fermarsi per apericena, prenotandosi al numero 0543 562926.