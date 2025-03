Tutte le anime della Quaresima. Dalle Ceneri alla Settimana Santa

Inizia oggi il tempo di Quaresima, con il rito delle ceneri che il vescovo, monsignor Livio Corazza, presiederà alle 19.30 in Cattedrale. Sono diverse le proposte della diocesi di Forlì-Bertinoro per il tempo di Quaresima, i quaranta giorni che preparano alla Settimana Santa e alla Pasqua.

Proseguono infatti gli incontri del percorso ’Maestro insegnaci a pregare’; il prossimo appuntamenti dell’itinerario ’La preghiera: dialogo con Dio, respiro dell’anima’ si svolgerà il 13 marzo alle 20.45 a San Mercuriale, con Giuliano Zanchi, docente di teologia all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che interverrà su ’La liturgia, scuola di preghiera’.

Per il secondo itinerario, dal titolo ’Laboratori della preghiera’, l’appuntamento è sabato prossimo, 8 marzo, alle 17, nel seminario di via Lunga sul tema ’Pregare nella messa’. Da lunedì 10 marzo alle 20.45, nella sala multimediale di San Benedetto in via Gorizia 264, prendono il via gli incontri pubblici di formazione socio-politica organizzati dal Centro per la Pastorale sociale e del lavoro su ’La speranza non delude anche in questo cambiamento d’epoca. Lavoro, democrazia, intelligenza artificiale’". Gli appuntamenti continueranno nei lunedì 17, 24 e 31 marzo.

Il Centro di pastorale giovanile, inoltre, propone nelle domeniche 23 e 30 marzo, e 6 aprile alle 19.15, nella chiesa di Pieveacquedotto, la preghiera quaresimale dei giovani presieduta dal vescovo Corazza, mentre la Caritas organizza martedì 12 alle 20.30 nella sala parrocchiale della Cava l’incontro ’Percorsi di mondialità’, sempre col vescovo Corazza, e Filippo Monari, direttore della Caritas diocesana, e poi Sauro Bandi, direttore dell’Ufficio missionario, che racconteranno del loro recente viaggio in Bolivia e presenteranno la campagna ’Cambiare la rotta: trasformare il debito in speranza’.

Un altro appuntamento tradizionale della Quaresima sarà la Giornata diocesana della carità in programma domenica 23 marzo con la messa del vescovo alle 11 alla chiesa parrocchiale della Cava. In questo anno giubilare vi saranno, durante il tempo di Quaresima, anche diversi pellegrinaggi a Roma: l’8 e il 9 marzo circa 300 forlivesi parteciperanno al Giubileo del mondo del volontariato; il 5 aprile altri 60 pellegrini saranno a Roma per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, in cui sarà presentata anche la testimonianza di Beata Benedetta Bianchi Porro; dal 24 al 26 marzo, pellegrinaggio diocesano a Roma guidato dal vescovo Corazza con 350 forlivesi.

Alessandro Rondoni