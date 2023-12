Tutte le cerimonie. Cattedrale, messa alle 23 in diretta su Teleromagna

Con la festa del Natale tornano le tradizionali celebrazioni: oggi alle 23 in Cattedrale vi sarà la messa della Natività presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, che sarà trasmessa anche in diretta su Teleromagna con l’anteprima a partire delle 22.30.

Mons. Corazza, poi, domani celebrerà la messa nella casa circondariale di Forlì e alle 11 nella Concattedrale di Bertinoro, mentre martedì 26, festa di Santo Stefano, primo martire e patrono dei diaconi, presiederà la liturgia alle 10 nella Cattedrale di Forlì insieme a tutti i diaconi della diocesi. Seguirà il pranzo comunitario presso la mensa della Caritas. Attualmente sono 14 i diaconi permanenti della diocesi che prestano servizio in alcune parrocchie e Uffici pastorali e accompagnano il vescovo nelle celebrazioni liturgiche. I diaconi si ritrovano periodicamente per incontri di formazione e di verifica, guidati da don Roberto Rossi, direttore dell’Ufficio diocesano per il diaconato e i ministeri.

Domenica 31 dicembre, seguendo un’antica tradizione, il vescovo presiederà in Cattedrale alle 17.30 la messa di ringraziamento per l’anno che sta per concludersi e l’inno del Te Deum. L’anno nuovo, l’1 gennaio, si aprirà con la solennità di Maria Madre di Dio e nello stesso giorno sarà celebrata la Giornata mondiale della pace con la tradizionale marcia dal titolo ’Intelligenza artificiale e pace’, che si concluderà con la messa episcopale alle 17.30 in Cattedrale dove verrà ripreso il Messaggio di Papa Francesco per la 57ª Giornata e consegnato anche alle autorità cittadine. Sabato 6 gennaio ricorre l’Epifania, che ricorda l’arrivo dei Magi alla grotta di Betlemme, festa chiamata anche "pasquella" perché quel giorno durante le messe i sacerdoti daranno l’annuncio della festa di Pasqua che nel 2024 sarà il 31 marzo.

Per l’Epifania il vescovo salirà a Rocca San Casciano, nella chiesa di Santa Maria, per celebrare la messa alle 15, in occasione del centenario di fondazione del gruppo Scout. Durante la liturgia benedirà anche i fazzolettoni con i nuovi colori del gruppo Scout e presenzierà al rinnovo delle promesse. Al termine, in piazza Garibaldi (e in caso di maltempo nel teatro Comunale) vi sarà l’apertura dell’anno del centenario con i saluti delle autorità. Seguiranno le testimonianze di scout e di ex scout. Questa realtà fu fondata a Rocca il 6 gennaio 1924 da Francesco Dotti con l’approvazione dell’allora parroco, don Antonio Tabanelli. Domenica 7, festa del Battesimo di Gesù, mons. Corazza presiederà la "Messa dei popoli" alle 11 nella chiesa di San Paolo, in via Pistocchi, dove parteciperanno le comunità cattoliche straniere della diocesi di Forlì-Bertinoro. Concelebreranno i cappellani e i sacerdoti stranieri e la liturgia sarà animata dai canti delle diverse comunità presenti con i loro costumi tipici. L’appuntamento annuale è organizzato dall’Ufficio diocesano Migrantes, di cui è responsabile Walter Neri.

