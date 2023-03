Tutte le donne del jazz domani al Verdi con Sara Jane Ghiotti

Si conclude la terza edizione dell’AbbeJazzario, organizzata dall’associazione Dai de jazz, grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Forlimpopoli. Domani al teatro Verdi alle 21 l’incontro si concentrerà su quell’universo femminile, costituito da cantanti, strumentiste, compositrici che, fin dall’inizio della storia del jazz, hanno lasciato un segno, spesso non valorizzate come avrebbero meritato. Non poteva dunque mancare un concerto dedicato a ‘Le grandi donne del jazz’, alla musica creata da quelle artiste che hanno dato spessore e profondità al linguaggio del jazz, nutrendolo di energia, lirismo, bellezza e malinconia. Protagonista Sara Jane Ghiotti, musicista, cantante e, in questo concerto, anche narratrice, con la sua voce calda, tessuta di note blue. Ghiotti porta avanti numerosi progetti, fra cui ‘Sous le ciel de Paris’ con Giacomo Rotatori, omaggio alla chanson française, ‘Two of Oz’ con Emilio Marinelli, dedicato ai musical, il quartetto No.Ri.Play. Nel 2022 ha pubblicato il suo secondo album, ‘Non siamo tutti eroi’. Con lei sul palco, Fabio Giacalone alla voce, Simone Migani al pianoforte, Mauro Mussoni al contrabbasso e Pasquale Montuori alla batteria. Ingresso a pagamento.

Matteo Bondi