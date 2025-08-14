Tutte le feste di mezza estate. Artisti, gastronomia e concerti

Coloro che decideranno di non trascorrere il Ferragosto al mare avranno solo l’imbarazzo della scelta: le iniziative sono numerose anche in collina e in città.

Un grande classico del Ferragosto è proprio la manifestazione ‘Di strada in strada’ di Santa Sofia che vede il paese bidentino riempirsi di magia in una tre giorni che culmina proprio il 15, quando il fiume che attraversa il centro abitato si fa specchio di un magico spettacolo di fuochi artificiali che scatta allo scoccare della mezzanotte. La festa, però, proseguirà sin dal pomeriggio a partire dalle 17, con oltre 40 gruppi di artisti da strada tra musica, teatro e giocoleria. Numerosi anche i punti di ristoro a disposizione gestiti direttamente dalla Pro loco. L’ingresso giornaliero è di 15 euro, gratuito per bambini fino a 13 anni. Info: www.distradainstrada.it.

Per i più mattinieri, invece, Entroterre Festival e il Comune di Meldola propongono il Ferragosto all’alba in Rocca con l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli che saluterà il sorgere del sole a passo di danza a partire dalle ore 6.15 di Ferragosto, tra walzer, mazurke francesi, tarantelle, manfrine, vecchio liscio emiliano-romagnolo, scottish, gighe, rondeau e chappeloise. Segue colazione, inclusa nel biglietto (acquistabile su Boxol.it o direttamente all’ingresso).

La sera di Ferragosto a Castrocaro sarà all’insegna della musica dal vivo: alle 21 piazza Machiavelli ospiterà lo spettacolo ‘Jazz in present time’ a cura di The Faboulous Five, quintetto d’eccellenza, che interpreterà le pagine più belle del repertorio jazzistico, con arrangiamenti contemporanei e carichi di energia. A nobilitare e rendere indimenticabile l’evento sarà la voce di Irene Robbins, cantante di fama internazionale. Il viaggio musicale si svilupperà tra i grandi classici firmati da Miles Davis, Charlie Parker, Herbie Hancock e Henry Mancini e la rivisitazione di brani portati al successo da autentici ‘big’ del settore come Stevie Wonder e Aretha Flanklin passando per i Beatles. Sul palco con la Robbins, il sax tenore di Domus Stage, il sax alto di Massimo Semprini, la chitarra di Marco Vienna, il contrabbasso di Gaetano Fiore e la batteria di Paolo Agostinelli. L’ingresso è libero.

S’intitola ‘La cacciagione a Ferragosto’ la manifestazione di quattro giorni organizzata a Tredozio da oggi fino a domenica 17 nel campo sportivo dalla Pro loco Vis in fide, Squadra Cinghialai Val Tramazzo, Protezione civile e Gruppo Cacciatori, col patrocinio del Comune. S’incomincia oggi con la cena e l’apertura degli stand gastronomici alle 19, cui seguirà alle 21.15 la serata con i ballerini del Team Dance Borgo e a seguire Miky Master Dj. Domani gli stand apriranno alle 12 per il pranzo di Ferragosto e alle 19 per la cena, cui seguirà alle 21.15 l’intrattenimento musicale con 7Even Up Band.

Chi sceglierà di non allontanarsi da Forlì, potrà, invece, trascorrere la serata ai Romiti: a partire dalle ore 16, presso gli spazi della Parrocchia Santa Maria del Voto, la comunità parrocchiale in collaborazione con il Comitato di Quartiere organizza un pomeriggio speciale, tra trascorrere in compagnia. Il programma prevede musica dal vivo con l’energia e la simpatia di ‘Laura e Lui’, tombola con premi, aperitivo e merenda per tutti. L’ingresso è libero e gratuito. Non è richiesta prenotazione. Info: 340 7666559 o 333 9656816.

Ferragosto all’insegna della cultura ai musei San Domenico, dove prosegue l’iniziativa espositiva ‘C’è un Canova in più in città’: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 sarà possibile visitare il museo, dove eccezionalmente si trova anche il gesso del capolavoro di Antonio Canova ‘Monumento al Cavaliere Ottavio Trento’. Biglietto d’ingresso ridotto a 3 euro per tutti.