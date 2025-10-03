Tutte le volte che Annalena è viva. La sua opera, ventidue anni dopo

Sono trascorsi 22 anni da quando, il 5 ottobre del 2003, moriva Annalena Tonelli, assassinata a Borama, in Somalia, dove la missionaria forlivese prestava il suo servizio per aiutare gli ultimi.

Sono numerose le iniziative organizzate per l’occasione dal Comitato contro la lotta della fame nel mondo e dal Centro per la Pace, che continuano ad agire nel suo nome mettendosi al servizio dei bisognosi. Gli eventi prenderanno il via domenica, con una veglia in Duomo alle 20.30, durante la quale sarà letta la toccante testimonianza di uno dei ‘bambini di Annalena’ che racconta i suoi ricordi e l’impatto che quell’incontro ha avuto sulla sua vita e su tante altre vite. "La veglia – racconta Sauro Bandi, rappresentante del Centro per la Pace – la titolo ‘Seminatori di speranza e pace tra le genti’ e sarà utile anche per la raccolta fondi dedicata al progetto ‘Wajir 2’, una missione portata avanti in collaborazione con il Comune per aiutare il centro di riabilitazione con azioni concrete".

Ci sarà spazio anche per le parole del medico Emanuele Capobianco, che ha a lungo collaborato con Annalena. Si prosegue il 9 ottobre con un evento speciale, inizialmente previsto al teatro Diego Fabbri, ma poi dirottato al Duomo per rispondere all’altissimo numero di prenotazioni: alle 20.30, don Luigi Verdi, della Fraternità di Romena, parlerà di Annalena Tonelli e dell’importanza della gioia. Anche la compagnia ‘Quelli della via’ ha pensato ad alcune azioni per ricordare Annalena. "Lo faremo – spiega Paolo Baccarini – tramite un progetto dedicato alle terze medie del territorio. L’idea è nata da una volontà precisa: non fare di Annalena un santino. Per questo abbiamo voluto che il suo cammino potesse essere una guida per i giovani in un momento di crescita e di scelte importanti, aiutandoli a scoprire i loro talenti".

I ragazzi partecipanti saranno oltre un migliaio. Il clou del progetto sarà il 15 ottobre al teatro Diego Fabbri dove prenderà vita lo spettacolo teatrale ‘Quell’incontro’ che porterà sul palco le parole di chi ha percorso un tratto di vita al fianco di Annalena Tonelli. "Il ringraziamento del Comune – le parole dell’assessore alle politiche internazionali Kevin Bravi – va a tutte le realtà che hanno collaborato nel ricordo di Annalena, consapevoli dell’importanza di sensibilizzare i più giovani sul tema dell’aiuto".

I progetti non finiscono qui. "A Forlì – spiega il presidente del Comitato, Davide Rosetti – è da poco nata una ‘Rete della pace’ che riunisce molte diverse associazioni accomunate dallo stesso scopo, che ci accomuna con quello che mosse Annalena. Insieme parteciperemo alla marcia per la pace del 12 ottobre con uno striscione che chiede al governo di istituire il ministero della pace, in risposta all’orientamento della nostra Costituzione". A ribadire quello che fu l’insegnamento vivo di Annalena è Andrea Saletti, nipote e membro del Comitato e familiare della missionaria: "Per lei non esistevano distanze geografiche o divisioni: chiedeva giustizia per tutti e desiderava che nessuno si sentisse mai solo".

Sofia Nardi