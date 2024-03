Tutti a scuola Murales, spettacoli e ritrovi

Arte, iniziative e donazioni: è in fermento il mondo degli studenti di ogni età, infatti oltre agli eventi dei ragazzi di oggi ci sono anche quelli dei ragazzi di ieri che continuano a celebrare la loro amicizia organizzando momenti conviviali.

È un caleidoscopio di colori quello che da qualche settimana accoglie tutte le mattine gli alunni della scuola media di San Martino in Strada: dal grande atrio fino al corridoio che conduce alle aule di lezione i passi dei ragazzi sono infatti accompagnati da disegni, frasi di incoraggiamento e citazioni dipinti sulle pareti come un grande murales parlante. Il progetto si inserisce in un più vasto piano di riqualificazione volto a rendere più accoglienti e funzionali gli ambienti di apprendimento della scuola. Un posto di rilievo, tra i disegni, è riservato a Camelia Matatia, la ragazza vittima della Shoah a cui è dedicato l’Istituto Comprensivo n. 8.

Presso il teatro Testori di Forlì, gli studenti delle classi 5ªA, 5ªC, e 5ªD del liceo classico Morgagni, indirizzo scienze umane hanno portato in scena con successo uno spettacolo originale incentrato sull’uguaglianza di genere dal titolo ‘Dopo Barbie…Rivoluzioni in Rosa’. L’idea di realizzare tale drammatizzazione è nata dall’esigenza stessa delle ragazze e dei ragazzi di interrogarsi sul perché molto spesso la mancata parità di genere sfoci in violenza.

Un ‘grazie’ collettivo, esclamato in modo entusiastico da bambine e bambini, è partito dalla scuola dell’infanzia ‘Pettirosso’ di Villafranca per esprimere riconoscenza a Brn Bike Parts di Forlimpopoli, per i dispositivi di coordinamento fisico ed educativi che hanno donato all’istituto. Nello specifico, si tratta di biciclette colorate, ideali per familiarizzare con le due ruote, acquisire capacità motorie fondamentali come l’equilibrio, l’agilità e la coordinazione nei movimenti attraverso il gioco e il divertimento.

Studenti lo si rimane per tutta la vita e lo sanno bene i molti che, anche a tanti anni di distanza dal periodo degli studi, non smettono di frequentare i compagni di un tempo. Si sono ritrovati per una cena in compagnia gli ex alunni della classe quinta elementare del 1970 scuola elementare ‘Renato Locatelli’ di Carpinello per ricordare insieme vari del momenti del passato, rammentando anche personaggi importanti per la loro formazione, come l’amata bidella e la loro maestra di un tempo Germana Ravaioli.

Le sezioni 1ªA e 1ªB dell’anno 2001 (classe 1994) della scuola primaria Pio Squadrani del quartiere Romiti si sono riunite dopo tanti anni in occasione di una cena tutti assieme che ha portato con sé ricordi, agiornamenti reciproci sugli inevitabili cambiamenti avvenuti nel tempo e, soprattutto, tanto divertimento e voglia di stare in compagnia.