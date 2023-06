’Tutti al mare a Cervia’: pullman dall’entroterra

Con l’arrivo dell’estate e per riprendersi dopo l’alluvione e le frane, che hanno creato un brutto periodo di isolamento in collina e montagna, è ripartita anche quest’anno l’iniziativa ‘Tutti al mare a Cervia’ promossa dalla Ditta Trasporti Ferrini di Rocca San Casciano, in collaborazione con l’Agenzia Viaggi Turismo Brasini di Lugo-Ravenna. L’iniziativa è rivolta alle persone che vogliono trascorrere una giornata al mare, ma non hanno la possibilità di andarci con mezzi propri. Ogni lunedì e giovedì fino a settembre un pullman partirà da San Benedetto in Alpe (su prenotazione di un minimo di 5 persone) alle 7, proseguendo per Bocconi alle 7.10, con fermate nei punti bus in tutti i paesi della valle del Montone (Portico, Rocca, Dovadola e Castrocaro) e a Forlì (ore 8 Vecchiazzano, 8.10 viale Risorgimento), per arrivare in spiaggia verso le 9, al bagno Sirtaki di Cervia.

La prenotazione è obbligatoria entro le 17 del giorno precedente per garantire la disponibilità dei posti (Franco 349.5161700). La quota di partecipazione è di 20 euro (bambini fino a 6 anni 10 euro) e comprende viaggio, ombrellone per due e un lettino. Spiega Ferrini, titolare dell’omonima ditta trasporti di Rocca e responsabile dell’iniziativa: "Iniziato diversi anni fa da mio babbo Giuseppe, ormai svolgo questo servizio da oltre 15 anni. Formalmente è un servizio privato, ma in pratica è pubblico, avendo anche un ruolo sociale, perché chiunque ne può usufruire, specialmente chi non ha mezzi propri per godersi il mare per uno o due giorni la settimana". I clienti sono in particolare persone sole, mamme con bambini o coppie di anziani o singoli. Conclude Franco Ferrini: "Molti nostri clienti ci ringraziano per avere l’occasione di godersi una giornata di sole e per stare un po’ con gli altri, dopo il brutto periodo della pandemia e quello recente dell’alluvione e delle frane, che hanno isolato molte comunità dell’Appennino".

Quinto Cappelli