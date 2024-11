Tutti combattenti. Mostra sugli italiani eroi sul fronte alleato

Una mostra per gli 80 anni dalla Liberazione verrà allestita da domani (inaugurazione alle 14.30) al Sacrario dei Caduti in Corso Diaz; la rassegna, organizzata dall’Anmig Forlì, resterà aperta fino al primo dicembre e sarà dedicata ad un evento particolarmente importante: ‘I gruppi di Combattimento e la guerra di liberazione’.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con altre associazioni Combattentistiche e d’Arma oltre all’Esercito Italiano e al patrocinio del Comune di Forlì. Sempre da domani nel Sacrario dei Caduti, si terrà, alle 15, un convegno sul tema ‘Sei nomi per la riscossa: i gruppi di combattimento nella guerra di Liberazione’ con interventi del generale Cristiano Maria Dechigi e del professore Federico Ciavattone; il moderatore sarà il ricercatore storico Marco Nardini.

Il terzo appuntamento della giornata sarà il raduno di veicoli ex militari storici che si concentreranno alle 8 in piazza della Vittoria per raggiungere alle 9 piazza Saffi.

Poi dalle 12 alle 14.30 si sposteranno nel poligono di tiro di viale Roma e dalle 15 alle 16 di nuovo una sosta in piazza Saffi con consegna di attestati ai partecipanti.

La mostra, realizzata dall’Anmig di cui è presidente Ugo Berti, è formata da pannelli, apparati iconografici e cimeli per illustrare la nascita e il percorso dei Gruppi di Combattimento che sono stati il punto più alto della partecipazione del Regio Esercito alla guerra di liberazione nel 1943-45. Complessivamente furono 63.000 i soldati italiani che parteciparono all’ultima fase della guerra e contribuirono allo sfondamento della linea del fronte sul fiume Senio. La mostra ha lo scopo di presentare la nascita, la formazione e l’attività dei Gruppi di Combattimento a partire dall’8 settembre per sottolineare il loro impegno in condizioni difficili perchè furono costretti ad usare armi, uniformi ma anche lingua e tattiche nuove.

Questi giovani militari combatterono con impegno assieme agli alleati, dimostrando coraggio e notevole spirito combattivo e posero le basi dell’attuale esercito italiano.

Durante i mesi della guerra di Liberazione, il contributo umano dei gruppi di combattimento alla Liberazione fu di 2579 soldati di cui 639 caduti (40 di questi erano ufficiali), 1785 feriti (di cui 92 erano ufficiali) e 155 dispersi.

La mostra può essere visitata il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per altri giorni e altri orari: 3498499000.

Rosanna Ricci