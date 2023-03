Tutti conquistati Ma bisognava aprire di più

Marco

Bilancioni

La conferma la danno i ristoratori e i dati di accesso a Ridracoli. Non dovremmo nemmeno stupirci: è lo stesso fenomeno che, grazie alle foto sui social, per qualche settimana ogni estate riempie le aziende agricole di appassionati in cerca di lavanda. Per quanto riguarda la montagna, da anni ci ripetiamo che la sua attrattività è in aumento; la diga, nello specifico, ha ottenuto 22 milioni di visualizzazioni dal 2014 a oggi in un video di Vasco Rossi. Da un punto di vista turistico siamo pronti a sfruttare tutto questo?

Il tema è caldissimo da qualche settimana, dopo lo schiaffo degli ormai famigerati ‘50 motivi’ per visitare l’Emilia-Romagna. Nessun dubbio che Ridracoli sia un’attrazione vera: lo show dell’acqua si unisce alle camminate nella natura del parco nazionale e, a primavera inoltrata, anche al battello e ai kajak. Ma come gestiamo questo patrimonio? In questo caso, si è cercato di fare in modo che la tracimazione coincidesse col weekend. Una mossa legittima, intelligente e sensata. Ma poi? Ieri non si è ritenuto di mettere una navetta. Idem i prossimi giorni: se uno, domani, vuol prendersi un giorno di ferie per salire sul coronamento, deve farsela a piedi o in bici.

Considerando che la tracimazione ha il fascino di un evento unico che dura pochi giorni, è un peccato – fatte salve le esigenze ambientali e di sicurezza – non mettere gli interessati in condizione di esserci. Quando accade qualcosa di eccezionalmente bello, bisognerebbe che fosse analoga anche la risposta delle istituzioni: così di solito accade nelle località che si fregiano dell’aggettivo ‘turistiche’. Qui, invece, siamo ancora a metà del guado.