Tutti i danni subiti dai luoghi sacri. Lutirano: "Messa festiva in piazza"

Fra Tredozio e Marradi, distanti tra loro una ventina di chilometri, s’incunea la valle dell’Acerreta, così denominata dal torrente omonimo che nasce sui monti dell’eremo di Gamogna e si unisce col fiume Tramazzo e il torrente Ibòla a Modigliana. I paesi e le frazioni della valle dell’Acerreta, cioè Abeto, Lutirano e Badia della Valle, con l’eremo di Gamogna, hanno subìto danni del terremoto del 18 settembre come Tredozio.

Dal punto di vista amministrativo queste località appartengono al Comune di Marradi, ma da quello ecclesiastico queste numerose e un tempo popolose parrocchie, con al centro Lutirano dove risiede il diacono tredoziese Gianluca Massari, fanno parte dell’Unità pastorale di Modigliana, sotto la responsabilità del parroco don Marco Corradini. E dal punto di vista geografico, escursionistico e turistico sono zone del versante romagnolo, molto conosciute, in particolare l’eremo di Gamogna, meta anche spirituale, dove vivono le suore delle Fraternità monastiche di Gerusalemme, con monastero alla Badia fiorentina di Firenze e casa madre a Parigi. Simbolo dei danni subiti sono tutte le chiese inagibili della valle Acerreta. Conferma il diacono Gianluca Massari di Lutirano: "Sono inagibili le chiese di Abeto, Lutirano (in alto a sinistra) e di Badia della Valle (a destra). Insomma, non abbiamo più aperto un luogo di culto".

Per quanto riguarda Lutirano, il centro principale della valle, l’amministratore parrocchiale don Marco Corradini di Modigliana "ha individuato una saletta in piazza come luogo idoneo alla celebrazione della messa festiva, come punto di riferimento del paese". A Gamogna, le suore Giovanna e Anne-Emmanuelle hanno provato "tanto spavento, ma l’eremo, ristrutturato una ventina d’anni fa con norme antisismiche, ha retto". È caduta la croce del campanile.

Quinto Cappelli