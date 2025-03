Tutti i dubbi di Frassineti: "L’arte può andare, ma serve un gestore. E soprattutto: chi paga?"

"Non sono contro la proposta di Mauro Felicori di aprire nell’ex Casa del Fascio di Predappio una sezione della Galleria nazionale di Arte Moderna di Roma, dedicata alle arti in Italia fra le due guerre mondiali, ma mi faccio tante domande che vorrei girare allo stesso Felicori". È la reazione di Giorgio Frassineti, sindaco Pd di Predappio dal 2009 al 2019 e padre del ‘Progetto Predappio’, suddiviso in due parti: ‘Centro studi e documentazione sulla storia del primo Novecento ed Esposizione permanente sul fascismo’, prima messo in discussione da una parte della cultura di sinistra e poi accantonato dagli amministratori di centrodestra che guidano il Comune dal 2019.

Giorgio Frassineti, qual è la prima domanda per Felicori? "Ho letto con interesse la proposta Felicori, ma deve essere fondata su qualcosa di concreto. Che cosa c’è dietro?".

Secondo lei? "Se l’ex assessore alla cultura della Regione Emilia Romagna fa questa proposta, vuol dire che l’ha già concordata con qualcuno, visto che è un uomo culturalmente preparato, amministratore pubblico e di esperienza".

Con chi? "Intanto con quelli che hanno dato i soldi per il primo stralcio di lavori: 3,5milioni di euro arrivati quando ero sindaco io. Ha parlato col ministero della cultura, che ha dato 1,5 milioni? Sembrerebbe di no, perché l’attuale ministro Alessandro Giuli era pochi giorni fa a Forlì e non ha detto una parola di Predappio. Felicori ha parlato con l’Europa, che ha dato 1 milioni attraverso la Regione? Ha assicurato che saranno prorogati, ma fino a quando? E la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che ha messo 500mila euro, è ancora d’accordo con la nuova proposta?".

Altre domande? "Al Demanio, che ha concesso in uso l’immobile al Comune di Predappio, quando ero sindaco, allo scopo preciso di fare quel museo sul fascismo. E poi: la Galleria di Arte Moderna di Roma è stata informata?".

Lei cosa pensa? "Credo che Felicori abbia già fatto diversi passi. Ma nel suo intervento non lo dice esplicitamente".

Se non è contrario alla proposta di Felicori, significa che è d’accordo anche sui contenuti? "Come si fa a proporre una mostra di arte del ventennio, senza parlare di fascismo, senza inquadrarla in quell’epoca?".

Quindi con queste sue domande, sta dicendo che la proposta è una bella idea, ma non la condivide? "Potrei essere d’accordo quando vedrò il progetto, il comitato scientifico, e quando hanno risposto a tutte le mie domande".

Perché ne ha ancora? "Sarà creata una Fondazione per la gestione? A chi sarà data? Quanto costerà il biglietto? Quante le spese fisse?".

Potrebbe gestirlo il Comune? "Non scherziamo. Con una bilancio ordinario di 5-6milioni, neanche a pensarci, anche perché quest’amministrazione non ha ancora trovato un euro per la ristrutturazione, nell’epoca favorevole del Pnrr".

Le gestione, come ha fatto balenare Felicori, potrebbe essere gestita dal un pool di enti, compresa la Galleria nazionale di Arte Moderna di Roma? "Mi sembra semplicemente fuori proporzioni paragonare Roma a Predappio".

Non la convince neppure Giordano Bruno Guerri, che ha sposato in pieno la proposta Felicori? "Quando si parlava di fare un museo sul fascismo a Predappio, ho incontrato più volte il noto storico e direttore del Vittoriale, perché lui avrebbe trattato di D’Annunzio. Comunque potrei aderire alla proposta Felicori quando troverò risposte a tutte le mie domande, perché il progetto di recuperare l’ex Casa del Fascio non è argomento da bar, ma una cosa seria".