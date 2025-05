Tutti i grandi numeri internazionali di FierAvicola

La 54esima edizione di FierAvicola ha inaugurato ieri insieme a Macfrut. Al taglio del nastro, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha poi incontrato gli espositori nei padiglioni della mostra (foto).

L’edizione 2025 presenta numeri in crescita sia per superficie espositiva in aumento del 10% rispetto al 2023, con 160 espositori di cui il 27% estero, sia per numero di buyer internazionali, oltre 100, risultato di un intenso impegno per l’internazionalizzazione, supportato dalla collaborazione con le istituzioni diplomatiche (consolati e ambasciate), del commercio estero (ICE, Assafrica) e universitarie (Università di Bologna).

A FierAvicola – appuntamento biennale organizzato da Fieravicola e Assoavi – sostenibilità, benessere, sicurezza alimentare sono stati alcuni dei grandi temi oggetto di dibattito della prima giornata che continueranno a tenere banco anche oggi nella seconda giornata dell’evento.