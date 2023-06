’Tutti in Coperta’: incontri per famiglie

Il Comune di Forlimpopoli in collaborazione con la Coop Paolo Babini, Formula Servizi alle persone e Nati per Leggere nel mese di Giugno propone ’Tutti in Coperta’, appuntamenti per famiglie. Si parte domani alle 17 con le ’Le strabilianti avventure della Compagnia dei Giunchi’. L’appuntamento per bambini dai 3 ai 6 anni è a Casa Santa Monica presso Foresteria San Giuseppe in Via Saffi 6872. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. Quindi si consiglia la prenotazione: [email protected]