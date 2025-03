Tutti in coro per l’eclettico (e indimenticato) don Arturo

L’associazione ’Amici di don Arturo Femicelli’ invita a celebrare il centenario della nascita del sacerdote, parroco di Santa Caterina dal 1972 al 2002, con due proposte. "Vogliamo ricordare don Arturo – afferma Attilio Gardini, presidente dell’Associazione – quale compositore e musicista, come già avvenuto in precedenti ricorrenze. Egli, infatti, fu personalità poliedrica, feconda nelle più diverse espressioni artistiche: la scrittura, la pittura e, appunto, la musica. Per onorarlo, proponiamo una rassegna di cori rivolta alle varie realtà del nostro territorio che desiderino aderire".

La rassegna, dal titolo ’Voglio cantare al Signore finché ho vita. Omaggio a don Arturo Femicelli musicista’, si terrà il 17 ottobre prossimo, nell’abbazia di San Mercuriale. Ogni coro eseguirà alcuni brani a scelta del proprio repertorio e al termine tutti i cori, insieme al pubblico, eseguiranno un canto fra quelli composti da don Arturo. I cori che desiderano partecipare possono comunicare l’adesione ad Attilio Gardini (attiliogardini@gmail.com) entro mercoledì 30 aprile 2025. Ai cori partecipanti verrà consegnata una ceramica artistica commemorativa dell’evento.

L’associazione, inoltre, ha fatto richiesta all’amministrazione comunale di collocare un cippo marmoreo con la dedica: "La mia missione di cristiano e sacerdote è gridare in ogni modo e in ogni tempo che c’è speranza, gioia, salvezza per tutti. Nessuno è mai tanto perduto da non poter essere salvato". E poi: don Arturo Femicelli 1925– 2025), un’immagine; e quindi il titolo: "Don Arturo Femicelli 1925–2002" nel giardino che unisce via Ghinassi con via Bofondi, fin dal 2012 intitolato al sacerdote.

Don Arturo era nato a San Martino in Villafranca il 14 dicembre 1925. Entrato in seminario nell’autunno del 1936, ebbe come padre spirituale monsignor Giuseppe Prati, il familiare don Pippo dei forlivesi. Dopo l’ordinazione sacerdotale, il 27 giugno 1948, fu cappellano in varie parrocchie della città, ai Cappuccinini, in Cattedrale, a Schiavonia e alla SS. Trinità. Iniziò in quegli anni anche l’insegnamento di religione all’Istituto Magistrale, che proseguì per 33 anni. Nel 1972 iniziò il ministero a Santa Caterina, in via Gervasi, dove fu parroco fino alla morte avvenuta il 4 ottobre 2002. Era una parrocchia nuova, c’era da allestire la chiesa, realizzata nei locali di una fabbrica, e da costruire la comunità. Grazie a lui tante persone si sono riavvicinate alla fede e alla Chiesa. Don Arturo, inoltre, dipingeva, componeva canti, suonava la fisarmonica, organizzava pellegrinaggi e utilizzava i nuovi mezzi di comunicazione. Sono rimasti famosi il primo pellegrinaggio che fece in Terra Santa con la sua Fiat 500 e "Radio Alternativa" che aveva allestito nella soffitta della canonica.

Alessandro Rondoni