Tutti in piazza con i propri animali

Si svolge a Rocca San Casciano, alle 15 in piazza Garibaldi, la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio abate. L’iniziativa, riscoperta una decina d’anni fa, è a cura delle associazioni Confraternita della Madonna delle Lacrime, Circolo parrocchiale e Tradizioni Acquacheta. Spiegano gli organizzatori: "Si tratta di una manifestazione molto sentita da tutti gli amici degli animali, che si ritrovano in piazza o nel vecchio campo sportivo per questo appuntamento così caratteristico".

Infatti, per l’occasione si ritrovano insieme a far festa nel paese della Festa del Falò non solo i tantissimi proprietari di cani di ogni razza, ma anche di gatti, galline, pulcini, galli, oche, anatre, pappagalli, canarini e perfino vitellini, agnellini e cavalli, fra cui quelli di Giuseppe Ferrini, che per l’occasione portano a spasso per il paese i partecipanti con una slitta speciale su ruote. E stavolta ci saranno anche falchi addomesticati.

q. c.