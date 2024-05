Tutti insieme per Rocca, ecco la squadra di Valenti

La lista civica ‘Tutti insieme per Rocca Marco Valenti sindaco’ sarà presentata domattina a Rocca San Casciano, alle 10.30 presso l’ex Colonia fluviale, insieme al programma elettorale. Marco Valenti, 65 anni, 42 dei quali lavorativi in un’associazione di rappresentanza imprenditoriale, è sposato con Rita e ha due figlie e due nipotini. E’ impegnato nel volontariato: per 20 anni è stato autista nella Misericordia, per 4 presidente della Pro loco in periodi diversi, oltre che donatore Avis, socio del Gruppo auto e moto d’epoca ‘La Compagnia’, socio fondatore del Progetto Cambia Vita e membro del consiglio pastorale della parrocchia.

Valenti non è nuovo neppure all’amministrazione della cosa pubblica, perché per cinque anni è stato assessore comunale ‘esterno’ al turismo e alle attività economiche, quando dal 1999 al 2004 era sindaca di una lista civica di centrodestra la professoressa Anna Vallicelli (poi per dieci anni vicesindaco a Meldola con Gian Luca Zattini sindaco). Ricorda Valenti: "Quegli anni sono stati molto belli, in giunta c’era anche l’attuale deputata Rosaria Tassinari, poi sindaca del Comune per 10 anni". Valenti definisce i candidati in lista "una squadra di bravi e appassionati collaboratori, persone che vivono a Rocca, impegnate nell’associazionismo e che conoscono bene il paese".

Ecco la lista dei candidati consiglieri in ordine alfabetico: Gianluca Abati (28 anni), perito chimico, lavora a Rocca in un’azienda locale, attivo nell’Associazione Pro Rocca; Alessandro Bassi (52 anni), ingegnere meccanico, membro del Gruppo Cambia Vita, trasferitosi in passato a Forlì e poi tornato con la famiglia al paese natale; Oriano Fabbri (67 anni), artigiano in pensione, animatore del gruppo Rocca Bike; Giovanni Fabbrica (21 anni), studente universitario a Forlì di economia e management, attivo negli scout e già sindaco dei giovani; Raffaele Faccini (57 anni), vigile del fuoco, attivo nell’associazione Tradizioni Acquacheta e dell’Associazione cacciatori; Luciana Ghetti (58 anni), impiegata amministrativa, attiva in parrocchia, sfollata da un anno con la famiglia a causa dell’alluvione; Luciano Giorgini, detto Lucio (42 anni), tecnico, vicesindaco uscente, impegnato nell’Unione Sportiva Rocchigiana; Tiziana Leo, 63 anni, pensionata come autista di autobus e come volontaria nell’ambulanza della Misericordia; Alida Morbio, 44 anni, infermiera e tecnico Ayurveda, trasferitasi qualche anno fa da Mantova a Rocca con la sua famiglia (5 figli e marito) e ben inserita nel contesto lavorativo e sociale; Marco Spada, 65 anni, in pensione come medico del Pronto soccorso dell’ospedale di Forlì, attivo in varie associazioni di volontariato. Marco Valenti sfiderà Elisa Deo per la lista civica ‘Rocca nel cuore’.

Quinto Cappelli