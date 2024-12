Tutti intorno al fuoco: note, giochi e vin brulè

Adesso è Natale! Si potrebbe mutuare un noto slogan pubblicitario per sottolineare l’inizio delle festività a Castrocaro Terme e Terra del Sole, dove il periodo più atteso dell’anno debutta con l’accensione dei due fuochi. In piazza del Buonincontro all’ombra del Campanone e in piazza d’Armi nella cittadella medicea i preparativi fervono da giorni, da quando nei due cuori cittadini hanno fatto la comparsa i grandi alberi e le casette che per due settimane saranno simbolo di festosa convivialità.

Stasera di fronte al Grand Hotel prenderà vita la fiamma di ‘A e fog ad Nadel’, alimentata dal Gruppo Alpini ‘Carlo Bandini’: ogni giorno dalle 17 veglia intorno al grande camino con degustazione di vin brulè, panettone e caldarroste oltre a specialità gastronomiche tradizionali, poi animazione per bambini e musica popolare. Si parte con ‘Vigilia insieme’: per sfidare il freddo le penne nere prepareranno cappelletti in brodo.

Domani ‘buon Natale’ con bruschette miste, che verranno proposte anche il giorno dopo in occasione di ‘Auguri in compagnia’, evento che vivrà un preludio nel pomeriggio con la sempre gettonata piadina fritta. Venerdì alle 17 letture per bambini a cura dei volontari di Nati per leggere: tutti gli appuntamenti per i più piccoli saranno accompagnati da merende a base di pane e nutella; a seguire ‘Fagiolata di buon auspicio’.

Sabato 28 ‘Bimbi sul pony,’ evento organizzato da Mondo Pet negozio e toelettatura per animali: (15-17) nel recinto allestito nella vicina piazza Mazzini i piccoli dai 2 anni potranno salire su un pony e farsi scattare una foto; la serata si concluderà con ‘La cicciolata’ a base di carne di maiale e cipolla; domenica (15.30-18.30) giochi e laboratori per i più piccoli, merenda e carne alla brace.

Il 30 ‘Polentata di fine anno’ mentre la sera di San Silvestro è previsto ‘Aspettando il veglione’ con panettone e brulè a go go. A Capodanno ‘Buon 2025!’ con piadina fritta al pomeriggio e cena a base di bruschetta. Il 2 gennaio letture per bimbi e ‘Ruote attorno al fuoco’ con i ciclamatori all’assalto di stufato di fagioli con cotiche e polenta; il 3 alle 15.30 ‘L’albero di Fata’ con Fadiola Golloberda e in serata ‘Brace e risate’.

Il 4 dopo un nuovo giro di bimbi sul pony avrà luogo la ‘Cinghialata’ con tagliatelle al ragù di cinghiale. Il 5 (15.30-18.30) giochi per i piccoli e in serata ‘Popart on ice’, spettacolo a cura del Gruppo Sappada e dell’associazione Kalipè, quindi carne in graticola, salsiccia e pancetta. Il 6 gran finale con ‘Arrivano la befana e pasqualotti della Valmontone’: truccabimbi, laboratori, giochi di una volta, merenda, premi e calze.

Sul fronte terrasolano saranno attivi gli instancabili ragazzi della Banda del fuoco, che da questa sera all’Epifania alimenteranno la fiamma, pronta ad allungare le ombre sugli edifici rinascimentali della piazza. Dopo il crepuscolo si cucina sulla brace messa a disposizione dai volontari: chiunque lo desideri potrà portare carne, verdure e quant’altro da cuocere sulla griglia, da accompagnare un buon bicchiere di vino bollente.

Ogni sera tanti appuntamenti con gruppi, associazioni locali e ospiti. La veglia attorno al fuoco sarà allietata il 27 dicembre dai podisti della camminata delle feste ‘Di fuoco in fuoco’ condotta da Laura Mengozzi e Salvatore Genovese. Partenza alle 20 da piazza d’Armi per un percorso di 9/10 chilometri con un dislivello di 230 metri: alle 21.30 sosta al fuoco degli Alpini a Castrocaro che offriranno panettone e vin brulè, in seguito il ritorno nella cittadella dove i volontari del fuoco attenderanno i camminatori con un ristoro a suon di carne ai ferri, crostini e fagiolata del Piave rivisitata.

Gran finale per l’Epifania e l’arrivo della vecchia sulla scopa che dispenserà dolci e caramelle.

Francesca Miccoli