Tutti pazzi per la bici a Forlimpopoli. Brn Village: un’estate di eventi

Cicloturismo, educazione stradale, Pumptrack Challenge e tante altre attività saranno le protagoniste dell’estate 2025 del Brn Village a Forlimpopoli. A partire dal 14 maggio, tutti i mercoledì sera fino al 24 settembre, il parco diventerà un vero e proprio hub in cui convoleranno iniziative legate al mondo del ciclismo di tutte le età e di tutti i generi, fra pedalate notturne, contest di Dirt Jumps, gare di Pumptrack e Open Night, in cui chiunque potrà approcciarsi a qualunque pista del parco, affiancato dallo staff del Brn Village sui tracciati più tecnici e da Fiab Forlì - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per quanto concerne l’area kids, con l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e famiglie sui temi della mobilità sostenibile e dell’educazione stradale.

Le Night Ride (pedalate notturne) saranno effettuate sotto la guida di istruttori certificati e guide Uisp sviluppandosi lungo 4 percorsi ad anello con partenza ed arrivo al Brn Village. Il ritrovo è fissato per le 18,30 e la partenza alle 19. Il costo per la partecipazione a ciascuna pedalata è di 10 euro, comprensivo di servizio guida cicloturistica e pizza party a pedalata conclusa.

Il parco apre le porte a tutti gli atleti, tesserati e non, che vorranno misurarsi con altri biker all’interno di una competizione non agonistica. Ogni sera, dalle 20,30, in palio una selezione di premi estratti dal catalogo generale Brn, azienda leader nella distribuzione di componenti e accessori per la bicicletta. I tracciati utilizzati saranno le due pumptrack – che insieme rappresentano l’area pumptrack più grande d’Italia – e l’area dirt jumps: sulle prime si terranno le challenge a tempo, mentre sulle seconde andranno in scena i contest di salto. Il costo per la partecipazione è di 10 euro ad evento. Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.brnvillage.it.

Matteo Bondi