Tutti pazzi per Silvestri. Si chiude in ’bellezza’ un’estate di grandi eventi

Ieri sera, la Rocca di Bertinoro ha fatto da cornice a un memorabile concerto sold out di Daniele Silvestri, l’evento conclusivo di una stagione estiva ricca di appuntamenti imperdibili.

Lo spettacolo si inseriva nel contesto della 98ª Festa dell’Ospitalità, il cui tema centrale è la bellezza. Circa 1.200 spettatori hanno affollato i giardini della rocca, vivendo una serata magica dove la musica di Silvestri si è unita in maniera armoniosa con l’atmosfera di festa.

La tournée ‘Cantastorie Recidivo’, aperta da Casadilego, ha incantato il pubblico con brani iconici tipo ‘Ma che discorsi’ e di più rara fama come ‘L’uomo intero’, confermando il talento di Silvestri non solo come musicista, ma anche come narratore attento alle tematiche più profonde. Attraverso le sue canzoni, infatti, ha saputo affrontare con delicatezza temi cruciali come i diritti umani e le ingiustizie sociali, in perfetta sintonia con il concetto di bellezza, intesa non solo come estetica, ma anche come valore etico e sociale.

Il concerto dell’importante cantautore romano ha rappresentato una chiusura in grande stile per Bertinoro, suggellando un’estate di eventi straordinari e offrendo un finale capace di celebrare non solo la musica, ma anche la coesione della comunità.

Valentina Paiano