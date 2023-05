Tutti pronti alla festa Scout in centro, sono attesi a migliaia Un secolo di avventure

Grande festa per gli scout della diocesi di Forlì-Bertinoro che domani e domenica celebreranno il centenario di fondazione con un ricco programma in centro, dal titolo ’È ancora scouting Forlì. Un secolo di avventure’. Domani cerimonia dell’alzabandiera alle 15, in piazza Saffi, dove interverranno il vescovo, mons. Livio Corazza, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, i presidenti nazionali dell’Agesci (Associazione guide e Scout italiani), Roberta Vincini e Francesco Scoppola, i responsabili regionali, i sindaci di Bertinoro, Forlimpopoli, Rocca San Casciano, Meldola e Predappio.

Alle 16 in piazza XX Settembre seguirà l’incontro ’Navighiamo a (s)vista’ con l’intervento dell’assessore alle politiche giovanili, Paola Casara, e alcuni responsabili nazionali di Agesci, Azione Cattolica, Fraternità di Comunione e Liberazione. In piazza Saffi, inoltre, verrà predisposto uno spazio con la possibilità di incontro e dialogo con i sacerdoti e si svolgeranno attività per ragazzi. Alle 18, incontro al teatro Fabbri con don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e alle 19.15 recita dei vespri in piazza Saffi dove la festa proseguirà con uno spettacolo-concerto.

Domenica, sempre in piazza Saffi, alle 8.15 recita delle lodi, dalle 9 ’Eventi dei ragazzi’ con l’intervento dell’assessore alla Legalità, Maria Pia Baroni, e spazio incontro con i sacerdoti, mentre alle 10 in piazza XX Settembre incontro con mons. Erio Castellucci, vicepresidente della Cei, arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e già assistente ecclesiastico dell’Agesci di Forlì-Bertinoro. Alle 15 evento conclusivo con la messa in piazza Saffi presieduta da mons. Corazza e concelebrata dagli assistenti di tutti i gruppi Scout della diocesi.

Cent’anni fa furono Mario Baldelli e don Pippo a dare inizio all’Associazione: "Il 30 dicembre 1923 – così si legge nel libro ’La Chiesa forlivese nel ventesimo secolo’ – Baldelli, trasferitosi a Forlì dalla natia Forlimpopoli, in accordo con don Giuseppe Prati, nei locali del San Luigi inaugurò ufficialmente, con la benedizione del vescovo, mons. Jaffei, il primo ’riparto’ di esploratori cattolici (così venivano chiamati gli scout). Abbastanza rapidamente l’associazione si espanse e l’educazione a contatto con la natura trovò immediato favore. Nel 1924 un altro riparto si costituì nella parrocchia dei Cappuccinini, nel 1925 si aggiunsero quelli di Santa Lucia e Ravaldino. Nei giorni precedenti la soppressione vi erano a Forlì 4 reparti, a Modigliana l, a Rocca 1".

Nel 1928 gli scout subirono la chiusura da parte del governo fascista fino al 1946, quando l’associazione rinacque sia col ramo maschile, grazie a Giuseppe Mariani, divenuto poi sacerdote conosciuto come don Pino, che femminile (Agi e Asci), i quali nel 1974 si fusero nell’Agesci. Sofia Rapeli, Francesco Strocchi e don Germano Pagliarani sono rispettivamente i responsabili e l’assistente ecclesiastico della zona di Forlì, dove attualmente sono censiti 2.075 tra adulti e ragazzi, suddivisi in 18 gruppi, 13 nel Comune di Forlì e gli altri 5 a Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Predappio e Rocca San Casciano, mentre 343 sono i capi in servizio educativo.

Alessandro Rondoni