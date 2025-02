Tutti uniti per Virginia. Donati altri 5.700 euro: "Oggi provo una protesi. Sto andando avanti"

Continua il percorso di riabilitazione di Virginia Baldassarri, la mamma di Fratta Terme che nell’aprile dello scorso anno venne ricoverata d’urgenza per un’infezione al sangue a causa della quale le sono state amputate le gambe sotto al ginocchio e l’avambraccio. "Proprio oggi sarò a Budrio per provare la protesi dell’avambraccio, che è quasi pronta – racconta lei stessa –. Il fisico sta rispondendo bene e sto iniziando ad abituarmi a questa vita. Con i miei figli e mio marito sto tornando a fare quello che facevo prima, stiamo andando avanti".

Continua anche la grande mobilitazione di persone e associazioni che in questi mesi si sono stretti intorno alla famiglia di Virginia, promuovendo raccolte fondi per cercare di venire incontro alle spese per poterle garantire le migliori protesi e cure possibili. Ieri, nella sala giunta del palazzo comunale di Forlì, è stata presentata la donazione della cifra raccolta durante l’iniziativa natalizia ideata da Roberto Martini per l’associazione culturale ‘Fernando Boschi’ e dall’architetto Fabio Berni, consigliere del Lions Club Valle del Bidente. Durante le scorse festività natalizie nei giardini dell’Hotel della Città, è stato organizzato un villaggio con l’esposizione di un presepe, varie iniziative e la mostra del fotografo Andrea Bonavita. Molte le associazioni che hanno collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa benefica: Fondazione Lions Club per la solidarietà, Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì–Cesena Terre di Romagna, Lions Club Giovanni de Medici, associazione Dante Alighieri Forlì Cesena, Soroptimist Club Forlì, associazione Blu pavona, associazione Il Punto Rosa, associazione Futura onlus. "Un’iniziativa nata dall’incontro con il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno – ha spiegato Martini – grazie alla quale sono stati raccolti per Virginia 5.700 euro". Erano presenti anche il sindaco, Gian Luca Zattini, e il vicesindaco che ha ricordato di aver incontrato per la prima volta Virginia al teatro Diego Fabbri. "Ne sono rimasto colpito, per questo ho proposto che si potesse fare qualcosa per lei. Ne ho parlato con il sindaco, che ha messo subito a disposizione la macchina comunale".

Il sindaco ha ribadito la disponibilità di Forlì ad esserci sempre. "Lei è un esempio per i giovani. Come abbia affrontato quello che le è successo è uno stimolo per tutti noi – ha commentato Zattini –. La città ha risposto e ha dato il proprio sostegno come siamo sempre abituati qui in Romagna". La cifra raggiunta si somma così alla grande raccolta fondi che la comunità di Fratta Terme ha lanciato lo scorso agosto sulla piattaforma retedeldono.it. Ad oggi sono 167.000 euro quelli raccolti sul sito.

Matteo Bondi