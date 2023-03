Tutti vogliono diventare pastori. Scuola, 168 richiedenti per 6 posti: anche un tedesco e un americano

Forlì, 4 marzo 2023 – Scuola di pastorizia al Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, sono ben 168 le domande di ammissione arrivate per soli 6 posti a disposizione. Le selezioni saranno definitive a fine marzo, mentre le lezioni inizieranno a fine aprile. "Un numero così elevato di domande e una così alta qualità delle stesse – commenta il direttore facente funzione dell’ente Parco, Andrea Gennai – è segno che il progetto, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Life, ha centrato l’obiettivo. Non solo prepareremo infatti nuovi operatori in un settore così importante ma già prima dell’inizio della scuola abbiamo raggiunto un altro importante risultato, ovvero aver comunicato quanto l’attività di allevamento possa essere, se ben condotta, uno strumento eccezionale di conservazione degli habitat di prateria e pascolo, che poi è il vero obiettivo di tutta l’iniziativa. Un esempio interessantissimo di attività di sviluppo economico che è anche strumento di conservazione dell’ambiente". La Scuola nasce infatti nell’ambito del progetto ‘Life ShepforBio’ cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Life e si svolge all’interno della Rete Natura 2000 che rappresenta il sistema di aree protette implementate a livello europeo. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare lo stato di...