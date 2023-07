Tutto da buttare "Alberi nel fango, vanno sradicati"

di Maddalena de Franchis

C’è un ‘prima’ e un ‘dopo’ nella vita di Angela Balzani, e questo è scandito dall’alluvione. Angela, 65 anni, è nata e cresciuta in una tenuta a pochi passi dall’argine del Ronco, in viale Roma. Non era certo nuova alle piene, anzi: quando il 16 maggio l’acqua ha cominciato pericolosamente a salire, per un attimo ha creduto di poter avere la situazione sotto controllo. "Mi sbagliavo – ammette –, la piena ha inghiottito tutto con una rapidità folle, una violenza spaventosa. In poco più di mezz’ora abbiamo perso il lavoro di una vita".

Nel terreno ereditato dai genitori – poco più di 5 ettari – Angela coltivava un piccolo frutteto: c’erano peschi, ciliegi e albicocchi. Poi, un piccolo campo di grano e un vigneto. Socia di Copagri, Angela conferiva il raccolto al colosso di Pievesestina, Orogel, e alla Cantina di Forlì. Laddove brulicavano vita e colori, ora non esiste più nulla: "Non abbiamo potuto raccogliere il grano perché è stato completamente soffocato – spiega –, la frutta è irrecuperabile, il vigneto è rimasto a lungo sotto il fango. Siamo riusciti a rivedere le punte delle vigne dopo una decina di giorni, prima era solo una marea putrida e grigiastra". Sotto l’acqua sporca rovesciata dai fiumi, ogni forma di vita, anche vegetale, resta priva di aria, luce e sole. E muore, non darà più frutti: è questo il dramma di tutti gli agricoltori colpiti dalla piena.

Ricordare quanto appena vissuto dà i brividi, ma anche guardare al futuro è per lei sconfortante: "Dobbiamo sradicare tutti gli alberi e arare la terra per più anni, in modo che lo strato di fango si mescoli con la terra e ricominci a crearsi un ambiente ospitale per la vegetazione. Ci aspettano alcuni anni senza reddito – dice con lucidità –. Ma io ho 65 anni e mio figlio, che ne ha 40, dopo questa batosta non è più sicuro di voler ricominciare da zero. È dura anche solo da dire, ma qui è necessario distruggere tutto per ricominciare a costruire qualcosa".

Angela è di poche parole, ma pesano come pietre: "Credevamo di aver visto tutto, quest’anno: il freddo in primavera, la grandine il giorno di Pasqua, poi quest’alluvione, il colpo di grazia – conclude –. Ora è finita. Non c’è più niente da portare via. L’unica ragione che ci spinge a recarci nel campo, ormai, è la necessità di ripulirlo da un’enorme quantità di plastica, gomma, materiale edilizio e rifiuti di ogni genere, trascinati qui dalla piena. L’ultimo ricordo che ha voluto lasciarci il Ronco".