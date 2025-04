Tutto esaurito per Cristicchi nei panni di San Francesco

Il teatro Diego Fabbri registra il tutto esaurito per le tre repliche della pièce ‘Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli’, in programma oggi alle 21 e domani alle 16 e alle 21, messa in scena da Simone Cristicchi, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, e scritto da Simona Orlando. La rappresentazione è co-prodotta da Centro Teatrale Bresciano insieme ad Accademia Perduta/Romagna Teatri. Al centro dello spettacolo, il sottile confine tra follia e santità, tema centrale della vita personale e spirituale di San Francesco d’Assisi. Il religioso vedeva la sacralità e la bellezza in ogni volto di persona ma anche di animale, e non solo in essi ma anche nel sole, nella morte, nella terra. Anche la povertà, la spiritualità universale, l’utopia di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Temi che nella frenesia della società in cui viviamo diventano ancora più urgenti. Uno spettacolo ad alta intensità emotiva, che fa risuonare potenti le domande più profonde e ci spinge a ricercare delle risposte.

Durante lo spettacolo saranno protagoniste anche alcune canzoni inedite scritte dal cantante a quattro mani insieme alla collega Amara, con le sonorizzazioni di Tony Canto. Le scenografie sono di Giacomo Andrico, i costumi di Rossella Zucchi e le luci di Cesare Agoni. Oggi alle 18 al Ridotto del Diego Fabbri (via dall’Aste 10) è in programma un incontro con Simone Cristicchi, con la conduzione del giornalista Pietro Caruso. L’ingresso è gratuito e fino a esaurimento posti. Per informazioni: 0543.26355 – www.accademiaperduta.it.