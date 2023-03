Tutto esaurito per il nuovo spettacolo stasera del mentalista Francesco Tesei

Forlì può sfoggiare il vanto di avere come suo cittadino Francesco Tesei, il più grande mentalista italiano. E Tesei non manca di esibirsi nella sua città, proprio come farà stasera salendo alle 21 sul palco del Teatro Diego Fabbri per mettere in scena il suo nuovo spettacolo; un appuntamento fuori abbonamento e anche già tutto esaurito, dal titolo ‘Telepathy Venti Ventitre’.

Tesei (nella foto) legge il pensiero delle persone attraverso una parola conosciuta da tutti: telepatia. Lo spettacolo fa riferimento al periodo che recentemente abbiamo vissuto in cui era necessario il distanziamento fisico fra le persone, ma non quello mentale. Di qui l’importanza della parola: tele-pathos, dal greco ‘passione condivisa a distanza’. Un modo, quello della telepatia, per accorciare le distanze attraverso parole, gesti, sorrisi e respiri e per vivere assieme emozioni vere attraverso una partecipazione attiva, oltre che per tornare a condividere stupore e meraviglia attraverso una forma empatica (Info: 0543. 26355 accademiaperduta.it).

r. r.