Tutto esaurito sui monti Oltre 2mila alla tracimazione Code e boom anche per lo sci

di Oscar Bandini

Migliaia di turisti hanno raggiunto ieri Ridracoli e Campigna. Sole, la tracimazione della diga e tanta neve hanno attirato infatti frotte di visitatori da tutta la Romagna, che fin dal primo mattino hanno percorso la Bidentina per raggiungere Santa Sofia e poi inerpicarsi lungo i tornanti che portano alle due mete dell’Appennino.

A Ridracoli gli ingressi alla diga sono stati 2.260 e lunghe file si sono formate per accedere al coronamento da dove ammirare la tracimazione sul Bidente, tanto da costringere gli operatori di Atlantide a prolungare di un’ora gli ingressi. In mancanza della navetta, tanti hanno potuto raggiungere il parcheggio con le auto, mentre tutti gli altri – la maggioranza – hanno raggiunto il ‘Gigante d’acqua della Romagna’ a piedi o in bici. Lo spettacolo non ha deluso: cielo azzurro, crinali innevati, lago colmo d’acqua e cascata hanno fatto il resto. Molti gli escursionisti che hanno approfittato della stupenda giornata per affrontare invece i sentieri del Parco nazionale mentre i ristoranti hanno registrato il tutto esaurito. "La tracimazione era attesa da anni – precisa Massimo Casadei di Atlantide – e ha spinto tante persone a raggiungere Ridracoli. Questo ci ha messo a dura prova: un vero e proprio assalto e, visto che tutti i parcheggi fin dal mattino erano pieni, pur di vedere la tracimazione in tanti si sono sobbarcati alcuni chilometri a piedi pur di non perdere questo spettacolo naturale raro e di breve durata". Tra l’altro, le ultime due precipitazioni erano avvenute in momenti complessi per la pandemia, dunque l’ultima veramente visibile risale a quasi 4 anni fa.

Si è subito capito che sarebbe stata una giornata al top anche in Campigna: verso le 9 tra il Passo della Calla e la stazione invernale si sono formate file di 4 chilometri lungo la strada provinciale numero 94 Castagno fino al parcheggio dei Fangacci da cui si accede alle piste da sci (la causa? Il ritardo nelle operazione di sgombero della neve caduta dagli alberi da parte del servizio Viabilità della Provincia). Tutto si è poi risolto consentendo agli operatori turistici di lavorare a pieno ritmo."È stata una giornata fantastica – commenta il maestro di sci Manuel Tassinari – con il sole e oltre un metro e mezzo di neve sul crinale. Ce n’è ancora tanta, si possono fare discese, fondo e anche ciaspolate. La stagione continua e saremo aperti anche nel prossimo fine settimana". Successo anche per l’iniziativa ‘Campigna Sleddog 2023’ promossa dal centro cinofilo Alpha Dog Asd di Forlì, che ha avvicinato alla pratica dei cani con slitta adulti e bambini affascinati da bellissimi esemplari di husky siberiani. Tutti pieni i ristoranti ma anche a Santa Sofia si è registrato il tutto esaurito e chi non ha raggiunto Campigna o Ridracoli ha scelto di passeggiare lungo il parco fluviale del Bidente pieno all’inverosimile.