Tutto pronto per ‘Al bancheti ad Nadel’: tante idee regalo

Si avvicina a grandi falcate il periodo più suggestivo dell’anno e Terra del Sole ha già iniziato a vestirsi a festa. Da qualche giorno in piazza d’Armi è arrivato il grande albero, che verrà allestito nelle prossime ore, mentre Palazzo pretorio si appresta a ospitare la sedicesima edizione di ‘Al bancheti ad Nadel’, mercatino organizzato dal Borgo Fiorentino in collaborazione con la Pro loco medicea. Venerdì dalle 10 alle 19 l’edificio rinascimentale si colorerà grazie a tante bancarelle che proporranno artigianato artistico, addobbi natalizi, idee regalo, prodotti tipici locali, cucito creativo, gioielli e accessori, e tanto altro. In festa anche i bambini, che potranno incontrare Babbo Natale e i suoi elfi e, nel pomeriggio, partecipare ai laboratori e ascoltare le letture sotto l’albero. A riscaldare l’atmosferà contribuiranno i piatti preparati allo stand gastronomico in cui sarà possibile acquistare, anche da asporto, deliziosa polenta al ragù, tortelli, stufato, bruschette, vin brulè, piadina fritta e le sempre apprezzatissime torte. L’ingresso, la partecipazione a letture e laboratori sono gratuiti.

Da tradizione l’8 dicembre è anche il giorno in cui si dà il via ai festeggiamenti e il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole rispetterà l’usanza con l’accensione delle luminarie, prevista per le 17 in piazza del Buonincontro, nel cuore della città termale. Nell’occasione ci si potrà rifocillare con il vin brulé e la fagiolata del Piave, proposta con la ricetta originale di un tempo. Un appuntamento che inaugurerà il cartellone di eventi ‘Illuminiamo il Natale’, che ‘riscalderà’ le due cittadine affratellate sotto un unico gonfalone fino al 7 gennaio. Tra le iniziative in calendario anche visite guidate e laboratori alla fortezza di Castrocaro e nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, organizzati in collaborazione con Formula Servizi. Si parte venerdì alle 16 nella suggestione del castello sulla rupe con il laboratorio riservato ai piccoli dai 6 ai 12 anni per realizzare un albero di Natale da appendere (la durata è di un’ora, il costo di partecipazione 5 euro). Per informazioni e prenotazioni, visitcastrocaro.it.

f.m.