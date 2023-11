"Tutto pronto per i ristori ai cittadini. La Regione pulisca i fiumi"

"Un iter sburocratizzato, dove la perizia tecnica asseverata è centrale, con la scheda di rilevazione dei danni e la domanda di contributo, oltre agli altri modelli per casi specifici, già preparati dalla struttura commissariale: con l’ultima ordinanza del commissario Figliuolo viene definita anche la procedura per i ristori ai danni che i privati hanno subito dall’alluvione del maggio scorso. Ordinanza che recepisce le indicazioni ricevute dal territorio, in particolare dai Comitati dei cittadini alluvionati della Romagna, che hanno chiesto ed ottenuto un proficuo incontro con il viceministro Galeazzo Bignami, che ringraziamo". E’ quanto ha affermato e annunciato ieri Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia.

"La strategia del governo Meloni – continua la parlamentare eletta in Romagna, ribattendo alle critiche del centrosinistra – è stata da subito ben chiara: risposta immediata all’emergenza, messa in sicurezza del territorio con le somme urgenze, ricostruzione pubblica, e poi i ristori ai privati, con i rimborsi alle imprese e ai cittadini. Proprio imprese e cittadini – prosegue la deputata di FdI – ci chiedono prima di ogni risarcimento di poter vivere in sicurezza ed evitare nuovi episodi come quelli di maggio. Ma è da maggio che chiediamo alla Regione Emilia-Romagna interventi per la messa in sicurezza del territorio, interventi che non vengono eseguiti: sui fiumi vediamo ancora oggi ammassi di tronchi che possono costituire un grave rischio in caso di nuove piogge, come quelle che si sono verificate nei giorni scorsi. Manca tutta la parte della messa in sicurezza del territorio che spetta alla Regione e che deve essere attuata attraverso un cronoprogramma di interventi che, a distanza di sei mesi dalla alluvione, ancora non è stato definito, nonostante il Governo Meloni e il generale Figliuolo abbiano già stanziato le risorse e sburocratizzato le procedure- Che cosa aspetta Bonaccini – conclude Buonguerrieri (nella foto) –, che non manca di lamentare inesistenti ritardi del Governo, a mettere in sicurezza le aste fluviali?".