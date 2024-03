Tutto pronto per il gemellaggio con il comune di Savignac

Premilcuore si sta preparando al gemellaggio con il comune francese di Savignac, che si trova nella regione della Nuova Acquitania, a sua volta gemellata con l’Emilia Romagna, distante 66 km da Bordeaux. La firma avverrà a Premilcuore il 9 marzo alle 10, in piazza dei Caduti, davanti al municipio. Interverranno Ursula Valmori, sindaca di Premilcuore, Chantal Gantch e Philippe Dufour, sindaca e vicesindaco di Savignac, Joel Caurraze presidente della Federazione interregionale dei comuni di gemellaggio Francia-Italia Nuova Aquitania, Luca Santini, presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Tonino Bernabé, presidente di Romagna Acque Società delle Fonti, Centurio Frignani, segretario Aiccre-Federazione Emilia Romagna. Oltre ai cittadini, parteciperanno anche gli alunni delle scuole dell’obbligo e la manifestazione sarà animata dalla Banda dei Carrettieri. Alle 21 al Centro visita del Parco, è in programma il concerto ‘Arte in Musica’, a cura dell’Accademia Distretto della Musica.

Spiega la sindaca: "Abbiamo intrapreso il percorso razie ai primi contatti che ci ha fornito l’Associazione Aiccre. Attraverso il gemellaggio con i francesi di Savignac, i due comuni potranno sviluppare scambi culturali, fra gli alunni delle scuole ed in particolare nel settore turistico. Savignac, infatti, ha caratteristiche molto simili a Premilcuore. Entrambi hanno una popolazione di circa 700 abitanti, si trovano all’interno di parchi naturali e in un ambiente collinare e montano, con grandi potenzialità turistiche e ambientali".

In paese fervono i preparativi per un’accoglienza degna dei romagnoli, anche perché da Premilcuore a fine giugno passerà il Tou de France durante la prima tappa Firenze-Rimini.

Quinto Cappelli